Platin und Palladium konnten in dieser Woche solide Kurszuwächse verzeichnen, auch wenn sie nicht im Gleichschritt mit Gold und Silber stiegen. Platin schloss die Woche mit einem Kurs von 994 US-Dollar und einem Plus von 2,8 %, während Palladium auf 962 US-Dollar kletterte und ein Wochenplus von 1,6 % erreichte. Auf Monatssicht liegt Platin derzeit mit 5,3 % im Plus, während Palladium ein Wachstum von 4,4 % verzeichnet. Die beiden Edelmetalle stehen derzeit besonders im Fokus institutioneller Anleger, da geopolitische Unsicherheiten und Angebotsengpässe zunehmend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...