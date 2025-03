Die OceanaGold Aktie verzeichnet am 15. März 2025 einen stabilen Kurs von 2,603 Euro und bestätigt damit ihren positiven Entwicklungstrend. Im Vergleich zum Vormonat konnte die Aktie des Gold- und Kupferproduzenten einen Zuwachs von 0,79 Prozent verbuchen. Besonders beachtlich ist die Jahresentwicklung mit einem Plus von 39,99 Prozent, was das wachsende Anlegerinteresse an dem auf den asiatisch-pazifischen Raum fokussierten Bergbauunternehmen widerspiegelt. Die Aktie notiert derzeit 30,72 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, hat jedoch mit 26,28 Prozent Abstand zum 52-Wochen-Hoch noch Luft nach oben.

Solide Finanzkennzahlen untermauern Kursentwicklung

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,83 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 3,10 präsentiert sich OceanaGold in einer finanziell stabilen Position. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das Goldminen in Neuseeland und auf den Philippinen betreibt, beläuft sich auf 1,8 Milliarden Euro. Zudem wurde am 5. März 2025 eine halbjährliche Dividende von 0,01 US-Dollar ausgeschüttet.

