Warren Buffett hat 2019 fünf japanische Werte gekauft, die ihm in diesem Jahr Dividenden in dreistelliger Millionenhöhe einbringen. Ein wesentlicher Erfolgsbaustein des erfolgreichsten Investors der vergangenen Jahrzehnte ist neben dem Kauf von unterbewerteten Qualitätsfirmen auch die Berücksichtigung des gesamten Umfelds und des Managementverhaltens. So investiert Warren Buffett fast ausschließlich in den USA, weil er sich hier auf die Rechnungslegung verlassen kann und die freie Marktwirtschaft sowie die Kultur schätzt. Eine entsprechende Börsenweisheit lautet deshalb: "Investiere nur dort, wo du gern Urlaub machen oder leben würdest." Viele autoritäre Staaten wie China und Russland …