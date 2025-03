Die EHang Holdings Aktie verzeichnete am 15. März 2025 einen beachtlichen Kursanstieg von 11,07 Prozent und schloss bei 24,18 USD. Dieser positive Trend setzt sich nach dem Vortagesgewinn von 8,30 Prozent fort, was auf ein wachsendes Anlegerinteresse an dem chinesischen Drohnenhersteller hindeutet. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt aktuell 971,1 Millionen Euro bei 44,0 Millionen ausstehenden Aktien. Im Jahresvergleich konnte die Aktie um beeindruckende 71,98 Prozent zulegen, liegt jedoch noch 23,12 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

Bevorstehende Investorenkonferenzen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei EHang Holdings ?

EHang Holdings wird in den kommenden Tagen bei bedeutenden Finanzveranstaltungen präsent sein. Am 18. März 2025 wird das Unternehmen am Jefferies Asia Forum teilnehmen, gefolgt von der Bank of America Merrill Lynch Asia Tech Conference am 20. März. Diese Termine könnten weitere Impulse für die Kursentwicklung des Spezialisten für autonome Luftfahrzeuge liefern.

Anzeige

EHang Holdings-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue EHang Holdings-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten EHang Holdings-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für EHang Holdings-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

EHang Holdings: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...