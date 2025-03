In einem aufschlussreichen Interview erläuterte Dr. Gert Kommer, Bestseller-Autor und Vermögensverwalter, die aktuellen Entwicklungen auf den globalen Aktienmärkten. Kommer deutete an, dass die jahrzehntelange Dominanz der US- und Tech-Aktien einem signifikanten Wandel unterliegen könnte. Dieser Wandel zeichnete sich bereits in den letzten Monaten durch schwächere Performance dieser Segmente ab. Kommer beschrieb, wie der globale Tech-Sektor, insbesondere in den USA, andere Märkte deutlich outperformt hat. Doch seit Dezember letzten Jahres bzw. Anfang dieses Jahres gibt es Anzeichen dafür, dass dieser Trend zu einem Ende kommen könnte. Ein wesentlicher Faktor für diese Veränderung könnte die aggressive Zollpolitik der USA sein, welche die Bewertung dieser Aktien beeinflusst. Zudem könnten die hohen Bewertungen von US- und Tech-Aktien, die weit über dem historischen Mittelwert liegen, zu einer Korrektur führen. Kommer wies darauf hin, dass Märkte außerhalb der USA und des Technologie-Sektors möglicherweise von dieser Verschiebung profitieren könnten. Länder wie Deutschland und China, die in den letzten Jahren unterbewertet waren, zeigen bereits Anzeichen einer Erholung. Abschließend riet Kommer Investoren, die hohe Gewichtung von US- und Tech-Werten in ihren Portfolios zu überdenken und eine ausgewogenere Anlagestrategie zu verfolgen. Die Gespräche legen nahe, dass wir möglicherweise am Anfang eines langfristigen Regimewechsels stehen, der den globalen Aktienmarkt nachhaltig prägen könnte. Jetzt das komplette Interview ansehen! börse usa trading