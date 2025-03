Bitcoin und der mögliche Mega Short Squeeze: Was steckt hinter der Rekord-Position?

Die Stimmung am Kryptomarkt hat sich seit letzter Woche deutlich verbessert. Der Bitcoin-Kurs überschritt am Wochenende kurzzeitig die 85.000 Dollar Marke, während Ethereum nahe an die 2.000 Dollar herankam. Diese Kurse wirken bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Bitcoin vor nur zwei Monaten noch bei 109.000 Dollar und Ethereum bei 4.000 Dollar notierte. Trotz des anhaltenden Optimismus und der relativ stabilen Kurse hat ein Krypto-Wal eine massive Short-Position eröffnet, was darauf hindeutet, dass er mit einem baldigen Kursrückgang rechnet.

Rekord-Short-Position von 320 Millionen Dollar

Ein Krypto-Wal hat eine Short-Position im Wert von 320 Millionen Dollar gegen Bitcoin eröffnet. Der Trader setzte mehr als 8 Millionen Dollar seines eigenen Kapitals ein und nutzte Hebel, um die Position auf den beeindruckenden Wert zu bringen. Auf der Plattform X wird bereits intensiv diskutiert, ob der Investor über Insiderwissen verfügt oder warum er ein so erhebliches Risiko eingeht.

Besonders auffällig ist der eng gesetzte Stop-Loss, der darauf hindeutet, dass der Trader von sehr begrenztem Aufwärtspotenzial, aber erheblichem Abwärtsrisiko ausgeht. Da Blockchain-Transaktionen öffentlich einsehbar sind, kopieren viele kleinere Anleger die Strategien solcher Großinvestoren in der Hoffnung, von deren vermeintlich tieferem Marktverständnis zu profitieren.

Potenzial für einen Short Squeeze am Kryptomarkt

Ein Short Squeeze entsteht, wenn viele Leerverkäufer gleichzeitig gezwungen sind, ihre Positionen zu schließen. Da Leerverkäufer beim Schließen ihrer Positionen zu Käufern werden, kann dies zu einem dramatischen Kursanstieg führen. Wenn viele Trader die Position des Wals kopiert haben und liquidiert werden, könnte dies einen erheblichen Kurssprung auslösen.

Bei einem Leerverkauf leihen sich Trader Assets zum aktuellen Preis, verkaufen sie sofort und hoffen, sie später günstiger zurückkaufen zu können. Werden viele gleichartige Short-Positionen durch steigende Kurse liquidiert, müssen alle betroffenen Trader gleichzeitig kaufen, was zu einem massiven Nachfrageschub führt. Je höher die Summen der liquidierten Positionen, desto stärker fällt der resultierende Kursanstieg aus.

BTC Bull Token nähert sich der 4-Millionen-Dollar-Marke im Presale

Der BTC Bull Token ($BTCBULL) gewinnt trotz der kurzfristigen Marktunsicherheit zunehmend an Aufmerksamkeit. Als erster Meme Coin, der direkt an die Bitcoin-Kursentwicklung gekoppelt ist, bietet er Investoren die Möglichkeit, doppelt von steigenden Bitcoin-Kursen zu profitieren. Bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 Dollar wird ein Teil der Token verbrannt, und bei 150.000 Dollar erhalten $BTCBULL-Besitzer einen Bitcoin-Airdrop.

Der Presale des Tokens hat bereits fast 4 Millionen Dollar erreicht, was das enorme Interesse der Investoren verdeutlicht. Während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach angehoben, wodurch frühe Investoren bereits Buchgewinne erzielen können. Zusätzlich nutzen die meisten Käufer die integrierte Staking-Funktion, was das verfügbare Angebot beim Launch verknappen und die Chancen auf einen starken Kursanstieg erhöhen könnte.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.