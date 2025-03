Bitcoin könnte bis 2045 die 13-Millionen-Dollar-Marke erreichen

Obwohl der Bitcoin derzeit weit unter seinem Allzeithoch notiert und kürzlich sogar unter die psychologisch wichtige Marke von 80.000 US-Dollar fiel, bleiben langfristige Prognosen äußerst optimistisch. Laut Analysten könnte der Bitcoin-Kurs bis zum Jahr 2045 um beeindruckende 1.104 Prozent steigen und die 13-Millionen-Dollar-Marke erreichen. Die Frage bleibt, wie realistisch dieses ambitionierte Kursziel tatsächlich ist.

US-Bitcoin-Reserve als Katalysator für globale Akzeptanz

US-Präsident Donald Trump hat die Einrichtung einer Bitcoin-Reserve offiziell bestätigt, allerdings anders als zunächst angenommen. Statt aktiver Zukäufe werden zunächst die bereits konfiszierten 200.000 Bitcoin der USA in die Reserve fließen. Ähnlich verfährt man mit beschlagnahmten Beständen anderer Kryptowährungen wie Cardano, Ripple, Solana und Ethereum.

Zukünftige Erweiterungen der Reserve sollen laut Trump budgetneutral erfolgen, um Steuerzahler nicht zu belasten. Finanzminister Scott Bessent und Handelsminister Howard Lutnick wurden bereits mit der Entwicklung entsprechender Strategien beauftragt. Die Deutsche Bank sieht in dieser Initiative das Potenzial, neue internationale Finanzstandards zu etablieren und erwartet, dass weitere Länder dem amerikanischen Vorbild folgen könnten.

Saylors Millionen-Dollar-Prognose für Bitcoin

Michael Saylor, CEO von MicroStrategy und bekannter Bitcoin-Großinvestor, prognostiziert einen massiven Wertanstieg der Kryptowährung. Er ist überzeugt, dass Bitcoin durch die institutionelle Unterstützung die Marktkapitalisierung von Gold um das Zehnfache übertreffen könnte. Gold weist derzeit eine Marktkapitalisierung von etwa 19,84 Billionen US-Dollar auf.

Nach Saylors Berechnungen könnte die Bitcoin-Marktkapitalisierung bis 2045 auf rund 280 Billionen US-Dollar anwachsen, was einem Einzelpreis von 13 Millionen Dollar entspräche. Diese Perspektive unterstützt die These vieler Experten, dass Bitcoin zunehmend die Rolle des Goldes als dominanter Wertspeicher übernehmen wird. Maron Laboure, Analystin bei Deutsche Bank Research, vergleicht Bitcoin ebenfalls mit Gold und bezeichnet die Kryptowährung als "das digitale Gold des 21. Jahrhunderts".

BTCBULL Token im Presale vor 4-Millionen-Dollar-Meilenstein

Der Bitcoin Bull Token (BTCBULL) bietet Anlegern eine innovative Möglichkeit, von steigenden Bitcoin-Kursen zu profitieren. Das einzigartige Konzept verbindet die Kursentwicklung des Tokens mit direkten Bitcoin-Belohnungen, die aktiviert werden, sobald bestimmte Bitcoin-Preisschwellen erreicht werden.

Die erste Ausschüttung erfolgt beim Durchbrechen der 150.000-US-Dollar-Marke, mit weiteren Belohnungen in 50.000-Dollar-Schritten bei 200.000 und 250.000 Dollar. Der BTCBULL Token ist aktuell ausschließlich über die offizielle Website im Presale erhältlich und nähert sich bereits der Marke von 4 Millionen US-Dollar an eingesammeltem Kapital. Für die Teilnahme benötigen Interessenten lediglich eine kompatible Wallet, wobei der Investitionsprozess auch für Anfänger unkompliziert gestaltet wurde.

