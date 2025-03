Die Nu Skin Aktie zeigte sich am 16. März 2025 mit einem stabilen Kurs von 7,45 EUR, was nach einem herausfordernden Jahr mit einem Verlust von 38,68% in den letzten zwölf Monaten eine gewisse Konsolidierung darstellt. Trotz der aktuellen Verlustzone - im Jahr 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Fehlbetrag von 0,1 Milliarden Euro - hält der Kosmetikhersteller an seiner Ausschüttungspolitik fest. Die Aktionäre erhielten zuletzt am 24. Februar 2025 eine vierteljährliche Dividende von 0,06 USD, was die Kontinuität der Zahlungen seit Ende 2024 unterstreicht. Mit einer Marktkapitalisierung von 370,4 Millionen Euro liegt die Aktie derzeit 26,51% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch deutlich unter früheren Höchstständen.

Bewertungskennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nu Skin ?

Die fundamentale Bewertung des Unternehmens zeigt interessante Aspekte: Mit einem aktuellen KUV von 0,21 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 3,32 erscheint die Aktie nach herkömmlichen Bewertungsmaßstäben günstig. Der Cash-Flow pro Aktie beläuft sich auf 2,25 EUR, was angesichts des aktuellen Kursniveaus auf eine solide operative Leistung hindeutet, die von den Anlegern möglicherweise noch nicht vollständig gewürdigt wird.

Anzeige

Nu Skin-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nu Skin-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten Nu Skin-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nu Skin-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nu Skin: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...