Whirlpool punktet mit einer dreimal höheren Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt und belohnt seine Aktionäre seit Jahrzehnten zuverlässig. Was bietet die Dividendenaktie?Die Whirlpool Corporation, bekannt für ihre Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Trockner und Kühlschränke, zieht mit ihrer Dividendenrendite von derzeit 7,7 Prozent viele Anleger an. Für die Brache ist sie außergewöhnlich hoch. Auf den ersten Blick erscheint die Verlässlichkeit des Unternehmens, das 2024 das 69. Jahr in Folge Dividenden ausgeschüttet hat, ebenfalls beeindruckend. Doch während die hohe Ausschüttung verlockend erscheint, stellt sich die Frage, ob diese langfristig tragbar ist. Nachdem wir uns in der …