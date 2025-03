Die AbbVie Aktie zeigt sich am 16. März 2025 weitgehend stabil, nachdem sie am Vortag einen Kursanstieg von 0,39 Prozent auf 194,64 Euro verzeichnet hatte. Der Pharmariese, bekannt für seine Spezialisierung auf Bereiche mit hohem medizinischem Bedarf, setzt damit seinen wechselhaften Kursverlauf der vergangenen Tage fort. Bemerkenswert ist, dass die Aktie trotz eines monatlichen Rückgangs von 3,16 Prozent im Jahresvergleich immer noch ein Plus von 18,50 Prozent aufweist. Mit einer Marktkapitalisierung von 343,2 Milliarden Euro bleibt AbbVie ein Schwergewicht im Pharmasegment.

Kommende Dividendenauszahlung

Anfang des Jahres zahlte AbbVie eine vierteljährliche Dividende von 1,64 USD aus. Anleger sollten den nächsten wichtigen Termin im Auge behalten: Am 15. April 2025 steht das "Détachement de" an, was für Dividendeninvestoren von besonderer Bedeutung sein könnte. Die Bewertungskennzahlen des Unternehmens zeigen derzeit ein aktuelles KGV von 17,66 für das laufende Jahr 2025.

