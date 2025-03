Pump.Fun: Das stille Grab der Solana Meme-Coins - Weniger als 1 % erreichen den Markt

Für das Meme-Coin Launchpad Pump.Fun läuft es im Moment, vorsichtig ausgedrückt, nicht wirklich optimal. Dabei begann alle so vielversprechend. Im Januar 2024 wurde das Meme-Coin Launchpad lanciert und entwickelte sich schon bald zur Cash Cow für Solana. Innerhalb eines Jahres machte die Plattform einen Umsatz von knapp 400.000 Millionen US-Dollar.

Doch wie heißt es so schön? Aus großem Umsatz erwächst sich nun einmal auch eine große Verantwortung - und der kommt Pump.Fun eher unzureichend nach. Ende November 2024 musste nach zahlreichen Skandalen der Livestream abgeschaltet werden, in dem die Schöpfer ihre Coins eigentlich in Echtzeit bewerben sollten. Das taten diese auch, nur teilweise auf sehr bizarre und erschreckende Weise, was die Community Sturm laufen ließ.

Dann gab es zahlreiche Betrügereien mit Promi Meme-Coins und Rug Pulls, die fast alle ihren Anfang auf Pump.Fun nahmen. Der letzte große Scam war der Libra Token, der auch deswegen so brisant ist, weil das argentinische Staatsoberhaupt Javier Milei darin verwickelt ist.

Ist Pump.Fun der Untergang der Meme-Coins?

Solana verdankt sein großes Comeback Ende 2023 vor allem dem Meme-Coin Bonk. Im Jahr 2024 entwickelte sich das Highspeed Netzwerk als die Go-to-Blockchain für Meme-Coins. Diese Marktlücke erkannten auch die Macher von Pump.Fun. Das Prinzip des Launchpads ist denkbar einfach. Man braucht ein Bild, einen Namen und einen Ticker. Mehr ist nicht nötig, um einen eigenen Meme-Coin zu starten.

Das nutzten die Menschen auch reichlich, die Wenigsten mit durchschlagendem Erfolg. Sicher gibt es Coins wie Goatseus Maximus (Goat), MooDeng (MOODENG) oder Fartcoin (FARTCOIN), die ihren Schöpfern und Early Bird Investoren Traumrenditen brachten. Doch diesen wenigen Coins, die es an die Spitze schaffen, stehen tausende Coins gegenüber, die nach dem Launch auf Pump.Fun wieder in der Bedeutungslosigkeit versunken sind.

Diese Zahl sinkt weiter. Während im November 2024 noch 1,67 Prozent der auf Pump Fun gelaunchten Token die "Graduation Rate" erreichten und auf den freien Markt geworfen wurden, waren es im Februar 2025 gerade einmal 0,79 Prozent. Trotzdem nutzen jeden Tag immer noch tausende Menschen Pump.Fun um Meme-Coins zu launchen, in der Hoffnung nach dem schnellen und großen Geld.

Auch Meme-Coins werden vermutlich nicht so schnell von der Bildfläche verschwinden, nur ändern sich auch hier die Trends und Hypes.

Trends ändern sich - das merkt auch die Meme-Coin Industrie

Investoren sind jetzt wieder mehr auf der Suche nach Meme-Coins, die eine wirkliche Utiltiy, also einen realen Anwendungsfall haben. Bei den Token, die auf Pump.Fun gelauncht werden, handelt es sich um "klassische Meme-Coins", die meist gar keine Utility haben, als reine Spekulationsobjekte dienen und - nicht überraschend - in den meisten Fällen wenig nachhaltig sind.

MIND of Pepe ist ein neues Meme-Coin Projekt, dass sein eigenes KI-Trading-Ökosystem mitbringt. Der native Token MIND ist tief in dieses Ökosystem eingebettet und dessen Herz und Rückgrat. Mit dem aktuell noch laufenden Presale ist es der Plattform gelungen, über 7,3 Millionen US-Dollar einzusammeln.

Der Meme-Coin mit dem KI-Extra

MIND of Pepe arbeitet mit der Hive-Mind-Technologie und durchkämmt mit dieser das Netz, insbesondere Social Media, um neue Trends aufzuspüren, bevor sie die breite Masse erreichen. MIND of Pepe hat außerdem eine eigene Persona in Form eines X-Kontos, mit dem die KI aktiv mit anderen Profilen interagiert. So gelingt es der Plattform aufkommende Trends, wichtige Datenpunkte und marktbewegende Signale aufzuspüren. Die KI handelt dabei vollkommen autonom und ist in der Lage sich selbst weiterentwickeln, Dadurvh kann sich MIND of Pepe in nur einem Wimpernschlag an bestehende Marktbedingungen anpassen. Die KI ist zusätzlich in der Lage, auf bestehenden Trends basierende Meme-Coins zu erschaffen, zu denen Nutzer der Plattform exklusiven Zugang bekommen.

