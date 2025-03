Solana wird 5 Jahre: So hat sich die Chain im Vergleich zu Ethereum entwickelt

Die Blockchain Solana wird am heutigen Tage fünf Jahre alt und daher wollen wir den Ethereum-Killer einmal im folgenden Beitrag mit seinem Hauptkonkurrenten im selben Entwicklungszeitraum von fünf Jahren vergleichen. Somit wollen wir schauen, welche Chain sich besser entwickeln konnte. Erfahren Sie nun nähere Details in diesem Beitrag.

Nähere Details zum Gründungsdatum und Mainnet-Launch

Zwar liegt der Gründungsunterschied der beiden Blockchains von Ethereum und Solana nur bei 3 Jahren, da ETH 2015 und SOL 2018 ins Leben gerufen wurde. Dennoch fand der Mainnet-Launch mit einem Versatz von fünf Jahren statt, wobei es bei Ethereum 2015 und bei Solana 2020 war.

Weil eine Blockchain erst dann operabel ist, werden wir letzteres Datum wählen. Dennoch können allein dadurch Verzerrungen in den Daten entstehen. Außerdem darf nicht vergessen werden, dass Solana in einem Umfeld der stärkeren Etablierung der Blockchain-Dienste startete und deswegen einen Vorteil bei den folgenden Daten hat.

Entwicklung der Bewertung von Solana und Ethereum

Basierend auf dem Launch am 30. Juli 2015 ist das Ethereum-Ökosystem nach fünf Jahren auf einen TVL (Total Value Locked) von 4,91 Mrd. USD gekommen. Im Unterschied dazu sind es bei Solana nun 16,71 Mrd. USD und somit mehr als das Dreifache.

Gestartet wurde Ethereum über ein ICO, welches 31.500 BTC für umgerechnet 18,4 Mio. USD eingenommen hat. Nach fünf Jahren stand die Marktkapitalisierung bereits bei 25,61 Mrd. USD, was einer Steigerung von 139.085 % entspricht.

Ethereum vs. Solana | Quelle: CMC

Solana wurde über dessen ICO für 0,22 USD angeboten, wobei zu Beginn 8 Mio. SOL im Umlauf waren, was einer Marktkapitalisierung von 1,76 Mio. USD entspricht. Nach fünf Jahren hat SOL jedoch schon 64,79 Mrd. USD erreicht, ein Plus von 3.681.150 % und deutlich mehr als von Ethereum.

Entwicklung der Nutzeraktivität von Solana und Ethereum

Nach fünf Jahren hat das Ethereum-Ökosystem mit seinen Skalierungslösungen Polygon PoS und der Gnosis Chain 338.300 täglich aktive Nutzer verzeichnet, wobei der Rekord schon Jahre früher bei bis zu 448.000 lag. Solana schaffte zuletzt hingegen schon 3,2 Mio. und in der Spitze bis zu 9,4 Mio.

Täglich aktive Nutzer von Ethereum- und Solana-Ökosystem | Quelle: Artemis

Bei der täglichen Transaktionsanzahl verzeichnete Ethereum mit Skalierungslösungen nach fünf Jahren 1,2 Mio., wohingegen es bei Solana nun 83,3 Mio. sind sowie bis zu 108,6 Mio. und damit deutlich mehr als bei Ethereum inklusive aller Skalierungslösungen waren.

Entwicklung des Stablecoin-Sektors von Solana und Ethereum

Ähnlich sieht es bei der Menge von Stablecoins aus, bei denen Ethereum nach fünf Jahren Assets im Umfang von 8,5 Mrd. USD erreicht hat. Bei Solana sind es jetzt allerdings bereits 11,8 Mrd. USD und damit 38,8 % mehr.

Stablecoin Transfers Ethereum vs. Solana | Quelle: Artemis

Die Stablecoin-Transfers von Ethereum kamen nach fünf Jahren auf 4,0 Mrd. USD und die von Solana auf 8,9 Mrd. USD. Allerdings hat SOL hier auch schon mit 145,7 Mrd. USD selbst den Rekord von ETH bei Weitem übertroffen.

Entwicklung der On-Chain-Nutzung von Solana und Ethereum

Nach einer Zeitspanne von fünf Jahren haben die ETH-DEXs 110,0 Mio. USD pro Tag bewegt, während die SOL-DEXs nun schon 988,1 Mio. USD ausmachen. Am 18. Januar konnte kurzzeitig sogar ein Wert von 35,9 Mrd. USD erreicht werden. Im Unterschied waren es bei den ETH-DEXs und denen seiner L2s nur 7,2 Mrd. USD.

Gebühreneinnahmen von Ethereum und Solana | Quelle: Artemis

Ethereum ist mit seinen Skalierungslösungen nach fünf Jahren auf tägliche Gebühreneinnahmen von 1,8 Mio. USD gekommen. Bei Solana waren es zuletzt nur 1,0 Mio. USD. Zudem hat ETH danach schon mit bis zu 231,6 Mio. USD deutlich mehr erreicht, während SOL den DeFi-Marktführer zwar temporär überholen konnte, jedoch nie mehr als 24,0 Mio. USD schaffte. Dies liegt aber auch an den niedrigeren Gebühren.

So können Sie in die Wachstumsgeschichte von Solana investieren

Solana hat mittlerweile schon eine höhere Bewertung erreicht, auch wenn einige Analysten in der nächsten Zeit von einer Verachtfachung ausgehen. Dennoch sind nicht mehr die anfänglichen Gewinne möglich, wobei der SOL-Kurs bis heute auf 126,99 USD um 57.623 % gestiegen ist. Eine vergleichbare Option bietet nun jedoch die erste Solana-Skalierungslösung Solaxy.

Denn sie soll die größten Probleme der Chain wie Netzwerkausfälle und Transaktionsabbrüche endlich unterbinden. Weiter noch erhöht Solaxy die Geschwindigkeit und senkt die Kosten, um für eine höhere Adoption zu sorgen. Ebenfalls förderlich in dieser Hinsicht sollen sich die zkProof und Rollups auswirken und darüber hinaus auf die Sicherheit und den Datenschutz.

Damit können die größten Hindernisse der Massenadoption eliminiert werden, was ein enormes Wachstum entfesseln kann. Hilfreich dürfte sich darauf auch das eigene Launchpad auswirken, welches sich schon in der Planung befindet. Ebenso unterstützend sind viele der jüngsten Bemühungen wie Bridges und Multi-Chain-Wallets-Anbindung.

Deswegen ist das ICO von Solaxy auch eines der aktuell gefragtesten auf dem Kryptomarkt. So konnten bisher schon mehr als 26,66 Mio. USD eingeworben werden. Interessierten steht der aktuelle Preis von 0,001666 USD nur noch für weniger als einen Tag und 22 Stunden zur Verfügung. Dann wird bereits die nächste Erhöhung erfolgen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.