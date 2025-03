Der südostasiatische Technologiekonzern verbessert seine Finanzbilanz deutlich mit 19% Umsatzplus und reduziert Verluste um 76% auf 105 Millionen Dollar.

Die Grab Holdings Limited verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 2,80 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Gleichzeitig konnte das Technologieunternehmen aus Südostasien seinen Nettoverlust signifikant um 76 Prozent auf 105 Millionen US-Dollar reduzieren. Die Aktie schloss am Freitag bei 4,03 Euro und konnte in der vergangenen Woche um 5,72 Prozent zulegen, liegt jedoch im 30-Tage-Vergleich mit 13,53 Prozent im Minus.

Der Verlust pro Aktie sank von 0,11 US-Dollar im Vorjahr auf 0,026 US-Dollar, was die finanzielle Verbesserung des Unternehmens unterstreicht. Die Super-App von Grab umfasst Dienstleistungen in den Bereichen Mobilität, Lieferung und digitale Finanzdienstleistungen in mehreren südostasiatischen Märkten wie Singapur, Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Thailand und Vietnam.

Analysten optimistisch für Zukunftsaussichten

Mehrere führende Finanzinstitute haben ihre Kursziele für Grab angehoben. Morgan Stanley erhöhte das Kursziel auf 5,70 US-Dollar und verwies auf ein erwartetes Umsatzwachstum im Jahr 2025. Barclays setzte ein Kursziel von 6,50 US-Dollar an und betonte die positiven Aussichten für die Liefer- und Mobilitätssegmente. JPMorgan stufte die Aktie auf "Overweight" hoch mit einem Kursziel von 5,60 US-Dollar.

Die Einführung einer Unternehmenssteuerrückerstattung in Singapur hat das Investoreninteresse an Grab zusätzlich gesteigert. Zudem kündigte das Unternehmen strategische Partnerschaften zur Erweiterung seiner Lieferdienste an, was kurzfristig zu positiven Kursreaktionen führte.

Herausforderungen bei der Rentabilität bleiben bestehen

Trotz der positiven Umsatzentwicklung bleibt die Rentabilität eine Herausforderung für Grab. Die Umsatzkosten beliefen sich auf 1,62 Milliarden US-Dollar, was 58 Prozent des Gesamtumsatzes entspricht. Allgemeine und administrative Ausgaben machten mit 512 Millionen US-Dollar rund 38 Prozent der Gesamtausgaben aus. Diese Kostenfaktoren belasten weiterhin die Profitabilität des Unternehmens.

Langfristig zeigt die Aktie jedoch eine positive Entwicklung mit einem Anstieg von 37,83 Prozent über die letzten 12 Monate. Mit dem aktuellen Kurs liegt Grab 41,36 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief von 2,85 Euro, das im August 2024 erreicht wurde. Das Unternehmen notiert zudem leicht über seinem 200-Tage-Durchschnitt von 3,85 Euro.

Institutionelle Investoren zeigen zunehmendes Interesse an Grab. So erhöhte die Zürcher Kantonalbank ihre Beteiligung um 37,4 Prozent und hält nun 1.276.503 Aktien im Wert von etwa 6 Millionen US-Dollar. Für die kommenden drei Jahre prognostizieren Analysten ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 14 Prozent für Grab, was den Branchendurchschnitt von 7,4 Prozent deutlich übertrifft.

