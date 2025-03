Das Datenanalyse-Unternehmen verzeichnet Umsatzwachstum von 12% im Geschäftsjahr 2024, investiert verstärkt in KI-Technologien und gewinnt neue Großkunden trotz finanzieller Herausforderungen.

Cardlytics hat am 12. März 2025 seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2024 bekannt gegeben. Der Aktienkurs schloss am vergangenen Freitag bei 2,27 Euro und verzeichnete damit einen bemerkenswerten Tagesanstieg von 12,85 Prozent. Innerhalb der letzten Woche konnte die Aktie sogar um 22,59 Prozent zulegen, was jedoch die negative Jahresentwicklung von -38,47 Prozent nicht kompensieren kann.

Im vierten Quartal 2024 erreichte das Unternehmen einen Umsatz von 50 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gesamtjahresumsatz für 2024 belief sich auf 190 Millionen US-Dollar und lag damit 12 Prozent über dem Vorjahreswert. Trotz der Umsatzsteigerung verzeichnete Cardlytics einen Nettoverlust von 10 Millionen US-Dollar für das vierte Quartal und 35 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr, was hauptsächlich auf verstärkte Investitionen in Plattformverbesserungen und Marktexpansion zurückzuführen ist.

Operative Entwicklungen und Zukunftsaussichten

Die Kundenbasis von Cardlytics wuchs 2024 um 25 Prozent, wobei 20 neue Großkunden gewonnen werden konnten. Das Unternehmen investierte erheblich in KI-gestützte Analysen zur Verbesserung der Targeting-Funktionen, mit dem Ziel, die Werbeleistung und Kundeninteraktion zu steigern. Zudem wurden strategische Partnerschaften mit führenden Finanzinstituten geschlossen, um datengestützte Marketinglösungen zu verbessern.

Analysten erwarten, dass die fortgesetzten Investitionen von Cardlytics in KI und strategische Partnerschaften das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum im digitalen Werbemarkt positionieren werden. Allerdings steht das Unternehmen vor der Herausforderung, Profitabilität zu erreichen, während gleichzeitig erhebliche Reinvestitionen in die Plattform und Marktexpansion getätigt werden. Die hohe Volatilität der Aktie mit 134,17 Prozent auf annualisierter 30-Tage-Basis spiegelt diese Unsicherheiten wider.

Die aktuelle Kursentwicklung zeigt einen deutlichen Abstand von 21,97 Prozent zum 50-Tage-Durchschnitt von 2,90 Euro. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Aktie mit 34,88 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 1,68 Euro notiert, das erst kürzlich am 10. März 2025 erreicht wurde. Vom 52-Wochen-Hoch bei 18,90 Euro (25. März 2024) ist der Kurs allerdings dramatisch um 88,01 Prozent entfernt, was die erheblichen Herausforderungen verdeutlicht, vor denen das Unternehmen trotz der jüngsten Erholung steht.

