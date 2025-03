Das Technologieunternehmen präsentiert 26% Umsatzsteigerung im Q4 2024 und führt neue KI-gestützte Plattform für Zielgruppenmodellierung ein

Inuvo verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen vorläufigen Umsatz von 26 Millionen Dollar, was einem Wachstum von 26% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Aktie schloss am Freitag bei 0,35 Euro und konnte in der vergangenen Woche um 6,13% zulegen, liegt jedoch seit Jahresbeginn mit einem Minus von 49,19% deutlich im negativen Bereich.

Am 12. Februar 2025 führte das Unternehmen die IntentKey Plattform ein, ein KI-gesteuertes Tool für die Zielgruppenmodellierung. Die Plattform ermöglicht es Marketingexperten, Zielgruppenmodelle sofort zu erstellen, zu verfeinern und zu aktivieren, um Herausforderungen wie Signalverlust und Datenschutzbestimmungen zu bewältigen. Die Lösung bietet Echtzeit-Updates und flexible Aktivierungsoptionen.

Führungswechsel und strategische Positionierung

Inuvo gab außerdem den Rücktritt von Charles D. Morgan aus dem Vorstand bekannt. Rob Buchner wurde als sein Nachfolger ernannt. Dieser Wechsel soll neue Perspektiven einbringen und die strategischen Initiativen des Unternehmens vorantreiben.

Die aktuelle Kursentwicklung zeigt ein gemischtes Bild: Während die Aktie immer noch 50,07% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 0,69 Euro liegt, konnte sie sich mit 79,53% deutlich vom Jahrestief bei 0,19 Euro erholen. Bemerkenswert ist auch, dass der Kurs mit 12,66% über dem 200-Tage-Durchschnitt notiert, während er gleichzeitig 20,81% unter dem 50-Tage-Durchschnitt liegt. Dies deutet auf eine kurzfristig schwierige, aber mittelfristig verbesserte Marktsituation hin.

Die jüngsten Entwicklungen bei Inuvo, insbesondere die Einführung der IntentKey Plattform, zeigen das Engagement des Unternehmens im Bereich KI-gestützter Werbetechnologien. Das robuste Finanzwachstum in Kombination mit den strategischen Führungswechseln verstärkt die technologischen Fähigkeiten und die Marktposition des Unternehmens.

