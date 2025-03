Der Spieleentwickler festigt seine Marktposition durch Übernahmen und Umstrukturierungen, während die Aktie trotz kurzfristiger Schwankungen langfristiges Wachstumspotenzial zeigt.

Take-Two Interactive Software hat in den vergangenen Monaten wichtige strategische Entscheidungen getroffen, während sich das Unternehmen auf die Veröffentlichung mit Spannung erwarteter Spieletitel vorbereitet. Die Aktie schloss am vergangenen Freitag bei 187,62 Euro und liegt damit 41,03 Prozent über dem Wert vor zwölf Monaten, obwohl sie im letzten Monat 5,69 Prozent eingebüßt hat.

Im März 2024 erweiterte Take-Two sein Portfolio durch die Übernahme von The Gearbox Entertainment Company für 460 Millionen Dollar. Mit dieser Akquisition sicherte sich das Unternehmen bekannte Franchises wie Borderlands und stärkte seine Position auf dem Spielemarkt. Trotz des aktuellen Kurses, der 9,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 207,10 Euro liegt, zeigt der deutliche Abstand von 51,06 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 124,20 Euro die grundsätzlich positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Umstrukturierungen und kommende Veröffentlichungen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Take-Two Interactive Software ?

Im Januar 2025 vollzog Take-Twos ehemaliges Indie-Label Private Division eine bedeutende Umstrukturierung. Ehemalige Mitarbeiter von Annapurna Interactive übernahmen in Zusammenarbeit mit Haveli Investments die Verwaltung des Spieleportfolios von Private Division. Diese Veränderung betrifft Titel wie "Tales of the Shire" und "Project Bloom" und könnte Auswirkungen auf die Indie-Spielestrategie des Unternehmens haben.

Mit Blick auf die Zukunft hat Take-Two seinen Zeitplan für die Veröffentlichung von "Grand Theft Auto VI" im Herbst 2025 bestätigt. Das Unternehmen rechnet mit beachtlichen Verkäufen und prognostiziert 45 Millionen verkaufte Einheiten im Veröffentlichungszeitraum. Der Titel wird voraussichtlich zu einem der umsatzstärksten Videospiele werden, wobei die Entwicklungskosten auf 1 bis 2 Milliarden Dollar geschätzt werden. Die Aktie profitiert von dieser Perspektive und liegt mit 17,44 Prozent deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt von 159,76 Euro, was das langfristige Wachstumspotenzial unterstreicht.

Am 6. Februar 2025 veröffentlichte Take-Two die Ergebnisse für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres. Die solide technische Position des Titels wird durch einen RSI-Wert (14 Tage) von 72,5 unterstrichen, was auf ein derzeit überkauftes Niveau hinweist - ein Faktor, den Anleger vor dem Hintergrund der kommenden Produktveröffentlichungen und der relativ hohen Volatilität von 49,28 Prozent (annualisiert über 30 Tage) im Auge behalten sollten.

Anzeige

Take-Two Interactive Software-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Take-Two Interactive Software-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

Die neusten Take-Two Interactive Software-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Take-Two Interactive Software-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Take-Two Interactive Software: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...