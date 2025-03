Krypto-News: Solayer führt profitabelstes Solana-Staking ein

Ein großer Fortschritt für die Kryptoindustrie war die Einführung des Liquid Stakings, welches passive Einkommen bei gleichzeitiger Nutzung der Coins erlaubte. Darüber hinaus sind mit ihnen sogar noch weitere Renditen über Lending und Co möglich.

Solayer hat jetzt den Liquid-Staking-Dienst mit der mit Abstand höchsten Rendite eingeführt, weshalb auch der native LAYER-Coin in einer Woche um fast 48 % gestiegen ist. Erfahren Sie nun nähere Details in diesem Artikel.

Solayer führt Liquid Staking ein

Am 16. März wurde der Restaking-Dienst der hardwarebeschleunigten Solana-Skalierungsplattform Solayer aktiviert, welcher innerhalb der ersten 45 Minuten bereits das Hardcap-Ziel von 20 Mio. USD erreicht hat. Jedoch waren vorerst auch nur Staker auf Einladung erlaubt.

Der neue Restaking-Dienst von Solayer unterstützt Einzahlungen in anderen Liquid-Staking-Token wie mSOL, bSOL, JITOSOL und INF. Ab der sechsten Epoche soll dann der eigene Restaking- Token sSOL erscheinen, wobei die genaue Dauer einer solche Zeitspanne noch unbekannt ist.

Laut den Angaben von Staking Rewards handelt es sich jetzt bei Solayer mit Zinsen von 11,09 % um den profitabelsten Liquid-(Re)Staking-Anbieter. Zudem führt der Anbieter mit Abstand, da der zweite Platz lediglich 8,76 % zahlt. Dadurch lässt sich auch das zugenommene Interesse an Solayer und dem LAYER-Coin erklären.

Jetzt in Solana-Optimierung investieren!

Was genau ist Solayer?

Solayer ist keine Layer-2 oder Sidechain, sondern eine hardwarebeschleunigte Plattform zur Steigerung der Skalierbarkeit der SVM (Solana Virtual Machine). Möglich werden soll dies mithilfe fortschrittlicher Technologien wie RDMA (Remote Direct Memory Access), InfiniBand und SDN (Software-Defined Networking).

Genau genommen werden einige Blockchain-Komponenten auf die Hardware verlagert, womit sich eine nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit erreichen lassen soll. Die Skalierung erfolgt dabei horizontal.

Auf diese Weise sollen mithilfe von Solayer mehr als 1 Mio. Transaktionen pro Sekunde und eine Netzwerkbandbreite von 100 Gbps erreicht werden. Zudem zeichnet sie sich durch eine nahtlose Nutzbarkeit von Solana-dApps aus.

Der LAYER-Coin wird für die Governance verwendet, um über Upgrades, Verteilung der Mittel und weitere Entscheidungen abzustimmen. Ebenso wird wie bereits erwähnt bald der eigene Liquidid-Staking-Coin sSOL folgen.

Unterstützung erhält Solayer unter anderem von Binance Labs, Polychain Capital, Maelstrom, Hack VC, Lvna Capital, Finality Capital Partners, Nomad Capital, Big Brain Holding und einigen weiteren.

Jetzt in Solana-Skalierung investieren!

Mit Mind of Pepe können Sie Ausbrüche wie von Solayer frühzeitig aufspüren

Mithilfe von künstlichen Intelligenzen können Investoren ihre Fähigkeiten maßgeblich steigern. Denn dank des neuen KI-Agenten Mind of Pepe lassen sich alle öffentlichen Unterhaltungen in den sozialen Medien auf die neuesten Trends und Stimmungsänderungen überwachen.

Neben der Hive-Mind-Analyse verwendet er die RAG-Technologie (Retrieval-Augmented Generation), um die Flut aus unterschiedlichsten Datenquellen wie On-Chain-Daten effektiv zu filtern. Die KI erkennt dabei über die Zeit immer besser die Muster, welche zu profitablen Handelsentscheidungen geführt haben.

Ebenso können ihm die Tokeninhaber Fragen über den Kryptomarkt wie über die besten passiven Krypto-Einkommen stellen. Zudem soll er sich durch eine hohe Interoperabilität auszeichnen, sodass er ebenso zu einem KI-Assistenten im DeFAI-Bereich wird, was die üblichen Einstiegshürden für Anfänger eliminiert.

Das Wissen um die neuesten Trends kann Mind of Pepe aber auch für den Start von viralen Memecoins nutzen, bei denen es vorwiegend auf Aktualität und Geschwindigkeit ankommt. Damit beim Newstrading keine Zeit verloren wird, sind auch Anbindungen von Handelsrobotern möglich.

Eine Bedingung für die Nutzung von Mind of Pepe ist der eigene $MIND-Coin, was diesem seinen Nutzen und Wert verleiht. Über den Vorverkauf, der schon 7,38 Mio. USD eingeworben hat, werden sie noch für weniger als zwei Stunden für 0,0035236 USD angeboten, weshalb sich ein schnelles Handeln lohnt. Zudem zahlt $MIND eine Staking-Rendite in Höhe von 305 % pro Jahr.

Jetzt Mind of Pepe entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.