Der französische Kabelkonzern verzeichnet trotz internationaler Projektkonflikte eine positive Kursentwicklung und prognostiziert solide Finanzkennzahlen für 2025.

Die NEXANS-Aktie verzeichnet mit einem aktuellen Kurs von 98,10 Euro einen beachtlichen Zuwachs von 6,57 Prozent innerhalb der vergangenen Woche. Trotz dieser positiven Kursentwicklung steht der französische Kabelhersteller vor Herausforderungen bei einem seiner internationalen Projekte, was zuletzt für erhebliche Kursvolatilität sorgte.

Am 6. März 2025 berichtete die Cyprus Mail, dass der Kunde Admie seine Zahlungen für das "Great Sea Interconnector"-Projekt aufgrund angeblicher Einmischung der Türkei eingestellt habe. Diese Meldung führte unmittelbar zu einem Kurseinbruch der NEXANS-Aktie um 6,28 Prozent auf 94,75 Euro. Nur einen Tag später, am 7. März, dementierte NEXANS diese Berichte und stellte klar, dass die veröffentlichten Informationen nicht dem tatsächlichen Projektstand entsprächen. Nach dieser Klarstellung konnte sich der Aktienkurs wieder stabilisieren und erholte sich in den folgenden Tagen deutlich.

Finanzielle Aussichten und Dividendenpolitik

Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert NEXANS ein bereinigtes EBITDA zwischen 770 und 850 Millionen Euro. Dies unterstreicht die grundsätzlich solide finanzielle Aufstellung des Unternehmens trotz der aktuellen Projektturbulenzen.

Im Hinblick auf die Dividendenpolitik zahlte NEXANS für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie aus, was bei einem damaligen Kurs von 97,30 Euro einer Dividendenrendite von 2,36 Prozent entsprach.

Strategische Weiterentwicklung

Um Investoren weitere Einblicke in die zukünftige strategische Ausrichtung zu geben, wird NEXANS am 19. März 2025 an der Bank of America Global Industrials Conference teilnehmen. Diese Veranstaltung dürfte von Anlegern aufmerksam verfolgt werden, da sich der Aktienkurs seit Jahresbeginn mit minus 5,49 Prozent unterdurchschnittlich entwickelt hat und mit 12,03 Prozent deutlich unter seinem 200-Tage-Durchschnitt liegt.

Die aktuelle Situation von NEXANS verdeutlicht die Anfälligkeit internationaler Infrastrukturprojekte für geopolitische Spannungen und rechtliche Komplikationen. Gleichzeitig zeigt die schnelle Kurserholung nach dem Dementi, dass das grundsätzliche Vertrauen in die operative Stärke des Kabelspezialisten weiterhin besteht.

