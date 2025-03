QVC Group, ehemals als Qurate Retail bekannt, hat kürzlich umfassende organisatorische Umstrukturierungen und eine strategische Neuausrichtung vorgenommen, um ihre Position im Bereich Live-Social-Shopping zu stärken. Die Aktie des Unternehmens notiert derzeit bei 0,21 € und befindet sich damit nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief von 0,20 €. Mit einem dramatischen Wertverlust von über 80% im Jahresvergleich und einem Rückgang von mehr als 42% innerhalb des letzten Monats steht das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen.

Im Januar 2025 kündigte QVC Group eine Reorganisation ihrer Führungsebene an, um die Abläufe über ihre US-amerikanischen Live-Shopping-Plattformen QVC und HSN hinweg zu optimieren. Zu den wichtigsten Ernennungen zählten Mike Fitzharris als Präsident der QVC US Brand und Chief Operating Officer, der für Content-Produktion, Broadcast-Operationen und Technologie verantwortlich zeichnet. Stacy Bowe wurde zur Präsidentin der HSN Brand und US Merchandising ernannt und ist damit für Einkauf, Planung, Programmgestaltung und Markenmarketing zuständig. Eve DelSoldo übernahm die Position des Executive Vice President und General Counsel und leitet die Rechts- und Kommunikationsteams. Diese Änderungen zielen darauf ab, die Effizienz zu steigern und die Entwicklung neuer Fähigkeiten innerhalb des Unternehmens zu beschleunigen.

Strategische Neuausrichtung auf Live-Social-Shopping

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Qurate Retail ?

Im November 2024 stellte QVC Group eine Wachstumsstrategie vor, die sich auf die Expansion im Bereich Live-Social-Shopping konzentriert. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von drei Jahren jährliche Einnahmen von über 1,5 Milliarden Dollar aus Streaming- und Social-Media-Plattformen zu erzielen, während stabile, zweistellige bereinigte OIBDA-Margen (Operating Income Before Depreciation and Amortization) beibehalten werden sollen. Diese Initiative nutzt die Expertise von QVC Group in der Live-Content-Produktion und zielt darauf ab, den sich wandelnden Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher gerecht zu werden.

Die Umbenennung von Qurate Retail zu QVC Group im Februar 2025 spiegelt diese strategische Fokussierung wider. Das Rebranding steht im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens, sein Live-Social-Shopping-Erlebnis zu verbessern, und nutzt gleichzeitig den starken Markenwert seiner Flaggschiffmarke QVC. Am 27. Februar 2025 veröffentlichte QVC Group seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen Pläne für seine virtuelle Jahreshauptversammlung 2025 an, die für den 12. Mai 2025 geplant ist.

Angesichts des aktuellen Kursniveaus, das deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 0,61 € liegt, und einer beträchtlichen Distanz von fast 82% zum 52-Wochen-Hoch von 1,14 €, muss QVC Group unter Beweis stellen, dass die organisatorischen Veränderungen und die neue strategische Ausrichtung tatsächlich zu einer nachhaltigen Geschäftserholung führen können.

Anzeige

Qurate Retail-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Qurate Retail-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

Die neusten Qurate Retail-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Qurate Retail-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Qurate Retail: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...