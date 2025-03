Die Koenig & Bauer AG notiert aktuell bei 15,16 Euro, was im Jahresvergleich einem beachtlichen Plus von 24,06% entspricht. Im letzten Monat musste die Aktie jedoch einen Rückgang von 8,01% hinnehmen und liegt damit 13,17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 17,46 Euro, das erst im Januar erreicht wurde.

Der Druckmaschinenhersteller hat im März 2025 eine Verkleinerung seines Vorstands bekannt gegeben. Christoph Müller legte sein Amt als Vorstandsmitglied nieder. Diese personelle Veränderung ist kein spontaner Schritt, sondern Teil einer umfassenderen strategischen Neuausrichtung, die bereits im November des vergangenen Jahres angekündigt wurde.

Rekordergebnis im vierten Quartal 2024

Trotz der Umstrukturierungen konnte Koenig & Bauer im vierten Quartal 2024 einen bemerkenswerten finanziellen Erfolg verbuchen. Mit 455 Millionen Euro erzielte das Unternehmen den höchsten Quartalsumsatz seiner Geschichte. Das bereinigte EBIT lag allerdings mit 15,3 Millionen Euro am unteren Ende der zuvor festgelegten Prognosespanne, was möglicherweise zur aktuellen Kursdistanz von 6,43% unter dem 50-Tage-Durchschnitt beigetragen haben könnte.

Positive Perspektiven für 2025

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich Koenig & Bauer optimistisch und stellt eine höhere Profitabilität in Aussicht. Diese positive Prognose steht im Einklang mit der langfristigen Kursentwicklung, denn trotz der jüngsten Korrekturbewegung liegt die Aktie noch immer 20,47% über ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief im Oktober 2024, als die Aktie nur 7,26 Euro kostete - von diesem Niveau aus hat sich der Kurs mehr als verdoppelt und einen Zuwachs von 108,82% verzeichnet.

Die angekündigten Veränderungen im Vorstand in Kombination mit der starken finanziellen Performance im Schlussquartal 2024 deuten auf eine strategische Neuausrichtung hin, die auf eine weitere Steigerung der Profitabilität abzielt. Diese Entwicklungen könnten maßgeblich dazu beitragen, den Aktienkurs in den kommenden Monaten zu stabilisieren und möglicherweise wieder in Richtung des Jahreshochs zu führen.

