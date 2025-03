Das Bergbauunternehmen verzeichnet operative Erfolge bei der Minenentwicklung und sichert Regierungsunterstützung trotz aktueller Kursschwankungen an der Börse.

Global Atomic Corporation hat kürzlich über Entwicklungen bei seinen Betrieben und strategischen Initiativen informiert. Der Aktienkurs schloss am vergangenen Freitag bei 0,33 Euro, was einem Wochenzuwachs von 11,63 Prozent entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Erholung verzeichnet die Aktie seit Jahresbeginn einen Rückgang von über 46 Prozent.

Im Februar 2025 gab Global Atomic Einblicke in seine Aktivitäten mit besonderem Fokus auf das Dasa-Uranprojekt in Niger. Während der African Mining Indaba Konferenz in Kapstadt traf sich das Unternehmen mit dem Bergbauminister Nigers. Dabei wurde die Unterstützung der Regierung für das Dasa-Projekt bekräftigt und klargestellt, dass keine Verstaatlichungspläne bestehen. Bei der Untertageentwicklung wurden Fortschritte auf den ersten beiden Ebenen der Dasa-Mine erzielt und Lüftungsschächte fertiggestellt, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Der Bau der Aufbereitungsanlage verläuft planmäßig - die Erdarbeiten nähern sich dem Abschluss, und die Bauarbeiten schreiten voran. Wichtige Ausrüstungsteile wie die SAG-Mühlenhülle, der Brecher und die Säureanlage sind bereits vor Ort eingetroffen. Zudem macht der Bau der Unterkünfte für die Anlagenmitarbeiter Fortschritte, wobei ein erheblicher Teil bereits bezugsfertig ist.

Finanzielle Entwicklung und strategischer Ausblick

Um das Dasa-Projekt zu beschleunigen, erhöhte Global Atomic sein Private-Placement-Angebot von 30 Millionen auf 36 Millionen kanadische Dollar aufgrund des gestiegenen Investoreninteresses. Diese Mittel sollen die Projektentwicklung vorantreiben und das allgemeine Betriebskapital stärken. Der RSI-Wert von 72,2 deutet allerdings darauf hin, dass die Aktie derzeit überkauft sein könnte, was angesichts der hohen Volatilität von über 107 Prozent bemerkenswert ist.

Das Unternehmen plant, eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1.200 Tonnen pro Tag im ersten Quartal 2026 in Betrieb zu nehmen und rechnet mit dem Abschluss einer Kreditvereinbarung über 295 Millionen Dollar mit der US-Entwicklungsbank im ersten Quartal 2025. Global Atomic hält weiterhin an seinem strategischen Fokus fest, das Dasa-Uranprojekt bis zur Produktionsphase voranzutreiben. Bereits jetzt hat das Unternehmen Abnahmeverträge für 8,8 Millionen Pfund U3O8 für die ersten sieben Jahre gesichert, wobei 90 Prozent an US-Versorgungsunternehmen gehen werden. Aktuell laufen Gespräche zur Finalisierung der Finanzierungslösungen, wobei das Unternehmen erwartet, dem Markt bis Ende des ersten Quartals 2025 weitere Klarheit zu verschaffen.

Mit einem Abstand von 81,42 Prozent zum 52-Wochen-Hoch von 1,76 Euro und einer Unterschreitung des 200-Tage-Durchschnitts um fast 59 Prozent befindet sich die Aktie aktuell in einer technisch schwierigen Position, zeigt jedoch mit dem Anstieg von 13,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief erste Anzeichen einer möglichen Bodenbildung.

