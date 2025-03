FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Protesten der IG Metall:

"Die jüngsten Tarifforderungen waren in vielen Branchen überzogen. Was nützen - wie bei der Post - ordentliche Lohnsteigerungen mitten in der Krise, wenn der Arbeitgeber postwendend aus Kostengründen Tausende Stellen streicht? Auch folgt kaum eine andere Gewerkschaft der in dieser Hinsicht vorbildlichen IG Metall darin, den Unternehmen größtmögliche Flexibilität zu gewähren und so genug Luft zum Atmen zu lassen. Eine der Stärken dieser Volkswirtschaft ist es, dass die Tarifpartner Lösungen zum Vorteil beider Seiten finden. Es heißt Tarifpartner, nicht Tarifgegner - das sollte auch unter dem Druck der Probleme niemand vergessen."/yyzz/DP/he