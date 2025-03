KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Lehren aus Corona/Schuldenpaket:

"Eine schwarz-rote Bundesregierung sollte sich davor hüten, mithilfe der Milliardenpakete wie zu Corona-Zeiten exekutiv durchzuregieren. Das gilt umso mehr, da eine Mehrheit der Deutschen bei der Bundestagswahl Parteien gewählt hat, die sich gegen eine solche Megaschuldenpolitik ausgesprochen haben. Also muss Politik viel erklären und vor allem zuhören. Genau daran hat es während der Pandemie eklatant gemangelt. Dies sorgt bis heute für Verwerfungen. Berechtigte Kritik wurde nicht selten schroff und teils gnadenlos zurückgewiesen, ignoriert oder gar verurteilt. Doch eine Demokratie lebt nur dann, wenn sie auch in der größten Krise weiter Alternativen diskutiert und im besten Fall zu Politik werden lässt. Nur das schafft Vertrauen in Zeiten der Ungewissheit."/yyzz/DP/he