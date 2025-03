Der IT-Dienstleister organisiert unter CEO Pallia seine Abteilungen strategisch um und fokussiert sich auf Cloud-Computing, Datenanalyse und KI-Technologien.

Wipro plant eine tiefgreifende Neustrukturierung seiner globalen Geschäftsbereiche, die am 1. April 2025 in Kraft treten wird. Die Ankündigung erfolgte am 14. März 2025, als die Aktie des indischen IT-Unternehmens mit 2,78 Euro ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte. Diese strategische Neuausrichtung erfolgt unter der Führung von CEO Srinivas Pallia, der seit April 2024 an der Spitze des Unternehmens steht.

Die Umstrukturierung zielt darauf ab, Wipros Reaktionsfähigkeit auf die sich wandelnden Kundenbedürfnisse in Bereichen wie Cloud-Computing, Datenanalyse und Künstliche Intelligenz zu verbessern. Diese Initiative folgt einer ähnlichen Restrukturierung, die vor zwei Jahren unter dem damaligen CEO Thierry Delaporte durchgeführt wurde. Die Aktie kann sich derzeit über 2,21 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 2,72 Euro behaupten, das erst am 13. März 2025 verzeichnet wurde.

Kernelemente der neuen Unternehmensstruktur

Der Umstrukturierungsplan sieht mehrere zentrale Veränderungen vor. Im Bereich der Technologie-Services werden Cloud, Daten, Analytik und KI unter einem Dach integriert, um Kunden umfassendere technologische Lösungen anbieten zu können. Die Beratungsdienste werden künftig von Amit Kumar geleitet, der zuvor bei Accenture Consulting tätig war. Sein Fokus wird auf strategischer Beratung und Unternehmenstransformation liegen.

Besonders bemerkenswert ist die Einführung einer vierten Geschäftseinheit für Business Process Services unter der Leitung von Jasjit Kang. Diese neue Abteilung wird sich auf digitale Betriebsabläufe und Prozessoptimierung spezialisieren. Durch die Bündelung dieser Kompetenzen und die Schaffung spezialisierter Geschäftsbereiche stärkt das Unternehmen seine Position als agiler Akteur im globalen IT-Markt.

Mit dieser strukturellen Neuausrichtung reagiert Wipro auf die dynamischen Anforderungen des Marktes und positioniert sich neu, um den technologischen Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Die aktuelle Kursentwicklung deutet darauf hin, dass der Markt diese Ankündigung positiv aufnimmt.

