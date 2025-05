Der DAX hat die Woche mit einem bärenstarken Brückentag abgeschlossen. Am Ende ging der Leitindex mit einem Plus von 2,6 Prozent bei 23.086,65 Punkten aus dem Handel. Airbus, Rheinmetall und Siemens Energy waren besonders gefragt. Auch die zweite Börsenreihe schloss den Freitagshandel mit deutlichen Gewinnen ab.Dank neuer Entspannungssignale im Zollstreit zwischen China und den USA ist dem DAX am Freitag wieder der Sprung über die Marke von 23.000 Punkten gelungen. Der deutsche Leitindex verbuchte ...

