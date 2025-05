Rheinmetall zählte zum Wochenschluss einmal mehr zu den Top-Gewinnern im DAX. 5,1 Prozent betrug am Ende der Tagesgewinn. Auch ein neues Rekordhoch stand damit auf der Tagesordnung. Dabei dürften vor allem die starken Nachrichten aus dem bisherigen Wochenverlauf nachgewirkt haben.Mit beeindruckenden Zahlen hat Rheinmetall zu Wochenbeginn erneut die Anleger überzeugt. Am Dienstag schoss der DAX-Highflyer in der ersten Reaktion um 8,5 Prozent hoch. Am Mittwoch folgten weitere Anschlussgewinne.Die ...

