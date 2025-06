Ein israelischer Angriff auf den Iran und die anschließende Vergeltung Teherans sorgten am Freitag für deutliche Kursverluste an den US-Börsen. Der S&P 500 über ein Prozent, der Dow Jones verlor fast 800 Punkte. Es war der stärkste Tagesrückgang seit Mai. Trotz der geopolitischen Eskalation reagierten die Märkte relativ gelassen. Analysten vermuten, dass ein Teil des Risikos bereits eingepreist war - auch durch frühere Hinweise von Präsident Trump. Indikationen am Wochenende deuten weiterhin eher ...

