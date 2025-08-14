© Foto: DALL*EPiper Sandler erwartet starke Nvidia-Zahlen und sieht erhebliches Kurspotenzial dank anhaltend hoher Chip-Nachfrage und zusätzlicher China-Umsätze.Zwei Wochen vor der Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen hat das US-Analysehaus Piper Sandler seine Prognosen für den Chiphersteller Nvidia nach oben geschraubt. Das Kursziel steigt von 180 auf 225 US-Dollar je Aktie - ein Signal für rund 23 Prozent Kurspotenzial. Die Einstufung bleibt auf "Overweight". "Wir erwarten ein weiteres starkes Quartal von Nvidia und sehen Aufwärtspotenzial sowohl für das Juli- als auch für das Oktober-Quartal", erklärte Analyst Harsh Kumar. Zwar liege das eigene Modell für das laufende Quartal weitgehend im …Den vollständigen Artikel lesen ...
