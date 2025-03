Während der Elektroautohersteller mit sinkenden Verkaufszahlen und politischen Kontroversen kämpft, erkennen Analysten und Investoren wie Cathie Wood Potenzial für Kurserholung.

Tesla-Anleger erlebten in den letzten Monaten turbulente Zeiten an der Börse. Die Aktie des Elektroautobauers verlor seit Jahresbeginn erheblich an Wert und büßte mehr als 38 Prozent ein, sodass das Papier zuletzt bei rund 250 US-Dollar notierte. Diese Entwicklung ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen: Handelszölle, Konjunktursorgen und rückläufige Verkaufszahlen in China belasten das Unternehmen zunehmend. Hinzu kommen die politischen Äußerungen von Elon Musk, die potentiell negative Auswirkungen auf Teslas internationale Umsätze haben könnten.

Star-Investorin nutzt Kursschwäche

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Tesla ?

Trotz dieser Herausforderungen sehen einige Marktbeobachter in dem aktuellen Abschwung eher eine Kaufgelegenheit als ein Alarmsignal. Besonders bemerkenswert ist das Verhalten der bekannten Investorin Cathie Wood, die den jüngsten Kursrückgang nutzte, um ihre Tesla-Position deutlich auszubauen. Ihr Investmentfonds ARK Invest erwarb Tesla-Aktien im Wert von etwa 16,1 Millionen US-Dollar, wodurch der ARKK-ETF nun 2,41 Millionen Papiere im Wert von nahezu 600 Millionen US-Dollar hält. Wood folgt dabei konsequent ihrer "Buy the dip"-Strategie und interpretiert die gegenwärtige Marktvolatilität als letzte Phase einer Rezession. Sie prognostiziert für die zweite Jahreshälfte sogar einen deflationären Boom. Diese Einschätzung teilen auch andere Experten: Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas hält trotz schwacher Auslieferungszahlen in diesem Jahr mehrere Katalysatoren für möglich, die das Vertrauen in Tesla wieder stärken könnten. Besonderes Potenzial sieht er in der Entwicklung des Unternehmens im Bereich künstliche Intelligenz und Robotik, ein Aspekt, der seiner Meinung nach vom Markt unterschätzt wird. Aus der Gesamtperspektive von 37 Analysten ergibt sich allerdings ein gemischtes Bild: Die Tesla-Aktie erhält derzeit eine Halteempfehlung mit einem durchschnittlichen Kursziel von etwa 331 US-Dollar, was einem potentiellen Anstieg von über 32 Prozent entspricht.

Anzeige

Tesla-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tesla-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

Die neusten Tesla-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tesla-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...