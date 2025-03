DURHAM, North Carolina (IT-Times) - Der US-Chiphersteller Wolfspeed hat heute eine Veränderung im Vorstand des Unternehmens bekannt gegeben und einen neuen CEO ernannt. Wolfspeed Inc. (NYSE: WOLF, ISIN: US9778521024) gab am 28. März 2025 bekannt, dass der Vorstand am 27. März 2025 Robert Feurle mit Wirkung...

Den vollständigen Artikel lesen ...