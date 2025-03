Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Sonstiges

Vaduz, 17. März 2025. Die LLB-Gruppe publiziert ihren vollständigen Geschäftsbericht 2024. Dieser enthält umfassende Informationen über finanzielle und nichtfinanzielle Aspekte des Geschäftsjahres 2024. Zudem verschickt sie die Unterlagen für die 33. ordentliche Generalversammlung. Im Mittelpunkt des Geschäftsberichtes für das Jahr 2024 steht die Strategie ACT-26 und deren erfolgreiche Halbzeitbilanz. Unter dem Titel «LLB im Fluss» stellt die LLB-Gruppe verschiedene Initiativen und Projekte aus dem Geschäftsalltag vor, welche die Strategie mit Leben füllen und die Bankengruppe erfolgreich machen.

Der Bericht enthält neben dem Überblick zu Geschäftsverlauf sowie Strategie und Organisation, dem Finanzbericht mit konsolidierter Jahresrechnung der LLB-Gruppe und Jahresrechnung der Liechtensteinischen Landesbank AG (bereits publiziert am 21.02.2025) auch Angaben zur Corporate Governance und den Vergütungsbericht.

Erstmals ist auch eine testierte Nachhaltigkeitserklärung inklusive Klimaberichterstattung Teil des Geschäftsberichtes. Diese wurde im Einklang mit den neuen European Sustainability Reporting Standards (ESRS) erstellt. Die ESRS erhöhen die Transparenz und Vergleichbarkeit der Nachhaltigkeitsinformationen für Stakeholder. Die LLB-Gruppe unterstreicht damit ihr Anliegen, transparent über ihr Nachhaltigkeitsengagement und ihre Fortschritte auf dem Weg zur Netto-Null bis 2040 zu berichten.

Auch aus Gründen der Nachhaltigkeit ist die Berichterstattung der LLB-Gruppe auf die Online-Version im Internet ausgerichtet. Dort können Zahlen und Fakten in strukturierter Form interaktiv abgerufen und direkt mit den Vorjahren verglichen werden. Informative Sonderseiten bieten zusätzliche Einblicke.

Der Geschäftsbericht 2024 ist auf Deutsch unter gb2024.llb.li und auf Englisch unter ar2024.llb.li verfügbar.



Zudem hat die Liechtensteinische Landesbank AG die Einladung und die Abstimmungsunterlagen für die 33. ordentliche Generalversammlung verschickt, die am 16. April 2025 um 18.00 Uhr im SAL - Saal am Lindaplatz, in Schaan stattfindet. Die Dokumente sind auch auf der LLB Website verfügbar: llb.li/generalversammlung . Wichtige Termine Mittwoch, 16. April 2025, 33. ordentliche Generalversammlung

Mittwoch, 23. April 2025, Ex-Dividendendatum

Freitag, 25. April 2025, Auszahlungstag der Dividende

Mittwoch, 20. August 2025, Veröffentlichung Halbjahresergebnis 2025 Kurzporträt Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'286 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 31. Dezember 2024 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 113.5 Mia. Kontakt

Liechtensteinische Landesbank AG

Cyrill Sele, Leiter Group Corporate Communications

T +423 236 82 09 | communications@llb.li | llb.li

