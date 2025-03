Der E-Learning-Anbieter verzeichnet erhebliche Kursverluste und steht vor Herausforderungen durch KI-Konkurrenz, während ein neuer CEO die Unternehmensführung übernimmt.

Die Udemy-Aktie schloss am Freitag bei 7,50 € und verzeichnete damit einen deutlichen Rückgang von 10,65% innerhalb einer Woche. In den letzten 30 Tagen fiel der Kurs sogar um 21,31%. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 10,30 €, das am 20. März 2024 erreicht wurde, beträgt mittlerweile 27,15%. Diese negative Entwicklung spiegelt die aktuellen Herausforderungen wider, mit denen der Online-Bildungsanbieter konfrontiert ist.

Am 14. März 2025 bekräftigte Needham & Company LLC ihre "Kaufen"-Empfehlung für Udemy mit einem Kursziel von 11,00 $. Dieses Kursziel deutet auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hin. Im Gegensatz dazu stufte William Blair am selben Tag die Udemy-Aktie von "Outperform" auf "Market Perform" herab. Diese Herabstufung signalisiert eine vorsichtigere Einschätzung und reflektiert Bedenken hinsichtlich der jüngsten Unternehmensleistung und Marktherausforderungen.

Branchenherausforderungen und Unternehmensstrategien

Der Edtech-Sektor, zu dem auch Udemy gehört, steht vor erheblichen Herausforderungen durch den Aufstieg kostenloser generativer KI-Tools. Im Jahr 2024 sanken die Investitionen in Online-Bildungsunternehmen auf 3 Milliarden Dollar - der niedrigste Stand seit einem Jahrzehnt. Diese KI-Tools bieten zunehmend Alternativen zu traditionellen kostenpflichtigen Lernplattformen, was den Wettbewerbsdruck erhöht und sich in der hohen Volatilität der Udemy-Aktie widerspiegelt, die in den letzten 30 Tagen bei annualisierten 89,39% lag.

Am 12. März 2025 ernannte Udemy Hugo Sarrazin zum neuen Chief Executive Officer als Nachfolger von Gregg Coccari. Dieser Führungswechsel zielt darauf ab, das Unternehmen durch die aktuellen Marktherausforderungen zu steuern und aufkommende Chancen im Edtech-Bereich zu nutzen. Angesichts eines RSI-Werts von 66,7 über 14 Tage zeigt die Aktie technische Anzeichen, die Anleger im Auge behalten sollten, während das Unternehmen versucht, seine Marktposition in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld zu behaupten.

