FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich zum Wochenstart kaum von der Stelle bewegen. Am Montag wird der Leitindex bei gut 23.000 Punkten moderat im Plus erwartet. Etwas Rückenwind erhält der deutsche Aktienmarkt von den US-Börsen, die am Freitag im späten Handel die Gewinne noch ausgebaut hatten. In Asien meldeten am Morgen die Börsen in Tokio, Hongkong und Seoul deutliche Gewinne.

In den vergangenen Wochen hatte sich für den Dax eine Handelsspanne etabliert, die von etwa 22.200 Punkten auf der Unterseite bis zum Rekordhoch reicht. Innerhalb dieser Spanne war der Dax allerdings je nach Nachrichtenlage starken Schwankungen unterlegen. Vor allem die zunehmenden weltweiten Handelsstreitigkeiten hatten dem exportlastigen Index zwischenzeitlich immer wieder zugesetzt./bek/jha/