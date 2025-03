FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Der Dax dürfte sich zum Wochenstart kaum von der Stelle bewegen. Am Montag wird der Leitindex bei gut 23.000 Punkten moderat im Plus erwartet. Etwas Rückenwind erhält der deutsche Aktienmarkt von den US-Börsen, die am Freitag im späten Handel die Gewinne noch ausgebaut hatten. In Asien meldeten am Morgen die Börsen in Tokio, Hongkong und Seoul deutliche Gewinne. In den vergangenen Wochen hatte sich für den Dax eine Handelsspanne etabliert, die von etwa 22.200 Punkten auf der Unterseite bis zum Rekordhoch reicht. Innerhalb dieser Spanne war der Dax allerdings je nach Nachrichtenlage starken Schwankungen unterlegen. Vor allem die zunehmenden weltweiten Handelsstreitigkeiten hatten dem exportlastigen Index zwischenzeitlich immer wieder zugesetzt.

USA: - ERHOLT - Die US-Börsen haben sich am Ende einer tiefroten Woche etwas erholt. Für Optimismus sorgte am Freitag die Hoffnung, dass sich ein befürchteter Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA in letzter Minute noch abwenden lässt. Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, lenkte ein und argumentierte, ein sogenannter Shutdown der Regierung würde nur Präsident Donald Trump in die Karten spielen: Entstehendes Chaos würde von seiner Agenda ablenken. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,65 Prozent auf 41.488,19 Punkte. Auf die Woche gerechnet, ergibt sich ein Minus von 3,1 Prozent.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind überwiegend mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Für Rückenwind sorgten die positiven Vorgaben von den US-Märkten vom Wochenschluss, sowie ermutigende Konjunkturdaten aus China. Auch die Hoffnung auf Stützungsmaßnahmen stützte die Märkte. In Japan legte der Leitindex Nikkei-225 am Montag kurz vor dem Handelsende um 1,3 Prozent zu. Der Hang Seng in Hongkong gewann zuletzt rund ein Prozent, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien um 0,2 Prozent leicht nachgab.



DAX 22.986,82 1,86%

XDAX 23.100,65 2,59%

EuroSTOXX 50 5.404,18 1,42%

Stoxx50 4.635,25 1,08%



DJIA 41.488,19 1,65%

S&P 500 5.638,94 2,13%

NASDAQ 100 19.704,64 2,49%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 127,34 0,05%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0879 0,24%

USD/Yen 148,63 0,55%

Euro/Yen 161,68 0,78%°



BITCOIN:





Bitcoin 83.123 0,69%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 71,06 0,48 USD WTI 67,65 0,47 USD°

