DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STAHL - Die EU-Kommission will ihre Schutzmaßnahmen für Stahl verlängern. Auch künftig will sie Schutzzölle auf die Einfuhr von Stahl erheben, wenn bestimmte Kontingente erreicht wurden. Außerdem will sie die Schutzmaßnahmen, wo nötig, anpassen. Das geht aus dem Entwurf des Aktionsplans Stahl hervor, der dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. In der kommenden Woche will die EU-Kommission den Aktionsplan offiziell vorstellen. Die bisher gültigen Handelsschutzmaßnahmen wegen unfairen Wettbewerbs laufen Ende Juni 2026 aus. Nach eingehenden Untersuchungen kommt die EU-Kommission nun zu dem Schluss, dass es gerechtfertigt ist, die Maßnahmen zu verlängern. (Handelsblatt)

BUNDESHAUSHALT - Die Haushaltspolitiker der SPD dringen in den laufenden Koalitionsverhandlungen mit der Union ebenfalls auf Einsparungen im Bundeshaushalt. Laut Bild sollen die SPD-Verhandler in ihren Fachgruppen für neue Ausgabenwünsche entsprechende Einsparvorschläge machen. Demnach treten die Haushaltspolitiker der SPD außerdem dafür ein, die Zahl der Bundesbeauftragten auf nahezu Null zu senken. Außerdem soll es einen Einstellungsstopp für Bundesministerien und Bundesbeamte geben. Ausgenommen seien Bundeswehr, Bundespolizei und Zoll. (Bild)

STROMKOSTEN - Die von CDU, CSU und SPD geplante deutliche Entlastung bei Netzentgelten und Stromsteuer könnte um bis zu 7 Milliarden Euro teurer werden als geplant. Grund sind laut einem Gutachten die Kosten für die Überlandleitungen. Nur sehr große Stromerzeuger oder Stromabnehmer sind direkt an dieses Netz angeschlossen. Sie zahlen die Kosten in voller Höhe, private Haushalte dagegen nicht. In der Folge wäre der Entlastungseffekt geringer als gedacht. Die Gutachter empfehlen daher weitere Zuschüsse. Dazu müsste der Bund allerdings erheblich mehr Geld einplanen. (Handelsblatt)

