DJ AmCham: Handelskrieg USA-EU könnte Billionen-Schaden verursachen

Von Kim Mackrael

DOW JONES--Ein Handelskrieg zwischen den USA und der EU könnte nach Aussage der US-Handelskammer bei der Europäischen Union (AmCham EU) weit mehr als nur den Absatz von Waren beeinträchtigen, die direkt besteuert werden. Wie die AmCham mitteilte, könnte er auch die Direktinvestitionen betreffen, die mehr als dreimal so hoch sind wie der Warenhandel.

Nach Aussage von AmCham EU erreichte der bilaterale Warenhandel zwischen den USA und Europa, einschließlich Großbritanniens, 2024 einen Rekordwert von rund 1,3 Billionen US-Dollar, während der gesamte Handel mit Dienstleistungen zwischen den beiden Wirtschaftsräumen auf über 750 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde. Dies geht aus einem am Montag veröffentlichten Bericht hervor.

Der Umsatz von Unternehmen, die auf beiden Seiten des Atlantiks investiert haben, sei jedoch weitaus höher gewesen, heißt es in dem Bericht. Der Absatz europäischer Tochtergesellschaften in den USA lag Schätzungen der Autoren des Berichts zufolge im vergangenen Jahr wahrscheinlich bei über 3,5 Billionen US-Dollar, während der Absatz amerikanischer Tochtergesellschaften in Europa wahrscheinlich bei über 4 Billionen US-Dollar lag.

"Der Schaden für die Warenströme ist schon schlimm genug", sagte Malte Lohan, Hauptgeschäftsführer von AmCham EU. "Das eigentliche Risiko besteht darin, dass er beginnt, einige der anderen Verbindungen zu kontaminieren."

US-Präsident Donald Trump hat sich in seinen Äußerungen zu den Handelsbeziehungen zwischen den USA und Europa weitgehend auf den Warenhandel konzentriert. Er hat wiederholt Bedenken hinsichtlich des Defizits der USA im Warenhandel mit der EU geäußert, das sich im vergangenen Jahr laut Handelsministerium auf 235,6 Milliarden US-Dollar belief.

Laut dem AmCham-EU-Bericht fließen mehr US-Direktinvestitionen nach Europa als in den Rest der Welt zusammen. Europäische Firmen machen fast zwei Drittel der gesamten ausländischen Direktinvestitionen in den USA aus.

Zölle könnten es einem europäischen Unternehmen erschweren, Teile, die es in Europa herstellt, an die US-Fabrik einer Tochtergesellschaft zu liefern, während Gegenzölle der EU oder eines anderen US-Handelspartners den Export eines Endprodukts aus den USA erschweren könnten. Die politische Unsicherheit könnte Unternehmen dazu veranlassen, transatlantische Investitionen zurückzuhalten.

