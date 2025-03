NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Tenor sei insgesamt recht ausgewogen gewesen, schrieb Analystin Alexia Dogani in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar nach einer Präsentation der Finanzchefin auf einer JPMorgan-Veranstaltung in New York. Melanie Kreis habe das schwierige Umfeld beleuchtet, sich aber recht zuversichtlich gezeigt, die Handelsunsicherheiten gut zu meistern./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 19:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005552004