Der XTB Morgenticker (17.03.2025)

Die Wall Street beendete am Freitag ihre Serie starker Rückgänge und die wichtigsten Indizes schlossen im Plus, nachdem bekannt wurde, dass die Demokraten das Gesetz über die öffentlichen Ausgaben im Senat nicht blockieren würden. Der Nasdaq legte um 2,61 - zu, der S&P 500 um 2,13 - der DJIA um 1,65 - und der Russell 2000 schloss die Sitzung mit einem Plus von 2,53 %.