Während in den USA der Impuls der November-Wahl verpufft ist, profitiert der deutsche Aktienmarkt von den angekündigten Sondervermögen. Der DAX ist dabei getrieben von Schwergewichten, während es im MDAX deutlich ausgewogener zugeht. Bemerkenswert ist die jüngste Outperformance der Nebenwerte. Der DAX wird von sechs Unternehmen dominiert: SAP, Siemens, Dt. Telekom, Airbus, Allianz und Munich Re. Sie machen zusammen 50% des Indexgewichts aus und sind per 10.3. für nahezu die Hälfte der Indexperformance von 13,3% seit Jahresbeginn verantwortlich. Doch nicht SAP ist in diesem Jahr der Haupttreiber. Dieser Platz wird von Rheinmetall eingenommen, die seit Jahresbeginn 85% zugelegt hat und mit einem Performancebeitrag von ...

