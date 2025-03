The following instruments on XETRA do have their first trading 17.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.03.2025Aktien1 CA83336J2083 Snow Lake Resources Ltd.2 KYG1329V1142 Blue Hat Interactive Entertainment Technology3 US98138J4040 Workhorse Group Inc.Anleihen1 US05526DCD57 B.A.T. Capital Corp.2 US05526DCC74 B.A.T. Capital Corp.3 FR001400Y8Q4 Legrand S.A.4 US76720AAY29 Rio Tinto Finance [USA] PLC5 XS3019296840 Wolters Kluwer N.V.6 US64110DAN49 NetApp Inc.7 US66765NAA37 Northwest Natural Holding Co.8 DE000DW6AG09 DZ BANK AG9 IT0005640666 Italien, Republik10 XS3025437982 alstria office REIT-AG11 US13645RBK95 Canadian Pacific Kansas City Ltd.12 US13645RBJ23 Canadian Pacific Kansas City Ltd.13 XS3028070350 Eika BoligKreditt A.S.14 DE000A383CX8 Immo 6 GmbH & Co. KG15 US64110DAM65 NetApp Inc.16 XS3028251497 Nordic Investment Bank17 DE0001789402 Sachsen, Freistaat18 XS3017995518 SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l.19 XS3029220392 Skandinaviska Enskilda Banken AB20 US00130HCM51 The AES Corp.21 FR001400YA95 UNEDIC22 XS3025173710 Wessex Water Services Finance PLC23 XS3025173983 Wessex Water Services Finance PLC24 IT0005640260 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.25 US76720AAW62 Rio Tinto Finance26 US05526DCB91 B.A.T. Capital Corp.27 XS3030091329 European Bank for Reconstruction and Development28 DE000HLB45J1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale