Bern (ots) -Gemeinsam mit der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK), die für den Bau der Netzinfrastruktur verantwortlich ist, werden flächendeckend Glasfaseranschlüsse realisiert. Eine Absichtserklärung bezüglich einer Zusammenarbeit mit Swisscom ist unterzeichnet. Dies stellt einen wichtigen Schritt zur Digitalisierung und nachhaltigen Vernetzung der Region dar.Mit diesem Ausbau werden Privathaushalte und Unternehmen in Wiesendangen und Volketswil Zugang zu ultraschnellen Internetverbindungen erhalten. Die Netze werden nach dem Open-Access-Modell betrieben, wodurch alle interessierten Telekommunikationsanbieter ihre Dienstleistungen anbieten können. Der Firma Sunrise, welche bereits heute Kunden über die bestehenden TV-Kabelnetze-Netze in diesen Gemeinden versorgt, wird durch das neue Glasfasernetz die Möglichkeit geboten, ihr Angebot weiter auszubauen.Andreas Waber, CEO der Swiss Fibre Net AG, sagt: "Wir freuen uns, dass wir mit unserem Open-Access-Ansatz ein wettbewerbsfähiges Netz für alle Anbieter schaffen. Dies gewährleistet eine breite Auswahl an Telekommunikationsdiensten und sorgt für eine nachhaltige, zukunftssichere Versorgung in Wiesendangen und Volketswil."Swiss FibreCo setzt bei diesen Projekten auf bewährte Kooperationsmodelle, welche eine effiziente und nachhaltige Nutzung von Glasfasernetzen ermöglichen. Der Bau beginnt in den kommenden Monaten, die ersten Haushalte werden voraussichtlich ab Sommer 2025 angeschlossenSwiss Fibre Net AGDie Swiss Fibre Net AG ist ein Gemeinschaftsunternehmen lokaler Energieversorger und Kabelnetzbetreiber in der Schweiz. Sie verbindet die lokalen Glasfasernetze ihrer Netzpartner zum grossflächigen, homogenen und offenen "Swiss Fibre Net" und bietet dieses diskriminierungsfreinational tätigen Telekomanbietern zur Nutzung an. Damit ist die Swiss Fibre Net AG Garantin für den Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt.Swiss FibreCo AGDie Swiss FibreCo AG ist eine Tochtergesellschaft der Swiss Fibre Net AG (SFN) und investiert in den Ausbau von Open-Access-Glasfasernetzen in der Schweiz. Ziel ist es, eine flächendeckende, leistungsfähige und nachhaltige Glasfaserinfrastruktur bereitzustellen.Pressekontakt:Andreas Waber, CEO Swiss Fibre Net AGandreas.waber@swissfibrenet.ch+41 79 668 90 78