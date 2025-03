Bricht das kreditfinanzierte Kartenhaus bei der Porsche SE zusammen? Die Familien Porsche und Piëch müssen über einen Verkauf ihrer Volkswagen Beteiligung nachdenken, nachdem die Kredite zu wackeln beginnen. Warren Buffett baut seine Beteiligungen an den japanischen Handelskonzernen aus. Notenbank-Woche voraus. Uns erwarten in dieser Woche gleich drei Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken, aber nur eine will die Zinsen auch senken.Der Aktienhandel in Asien startet stark in die neue Börsenwoche. Nahezu alle Benchmarks in der Region liegen deutlich im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...