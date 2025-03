ZAVENTEM, Belgien, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Etex, ein weltweit tätiger Hersteller von Leichtbauwerkstoffen, hat die 200 Mio. Euro teure Erweiterung seiner Gipskartonplatten-Produktionsanlage in Bristol, Großbritannien, offiziell eröffnet. Es handelt sich um die größte Produktionsinvestition, die Etex jemals getätigt hat und ist Bekenntnis zur britischen Fertigung, da die Branche wächst.

Der Komplex, in dem Gipskartonplatten für die Marke Siniat hergestellt werden, ist die effizienteste Gipskartonplatten-Produktionslinie von Etex in Europa (Größe, Geschwindigkeit und Komplexität). Die installierte Kapazität ermöglicht es Etex über 98 % seines Plattenportfolios für Großbritannien und Irland in der neuen, hochmodernen Anlage zu produzieren.

Die Steigerung der lokalen Produktion verleiht Etex eine größere Flexibilität und ermöglicht erhebliche CO2-Einsparungen, da der Transportbedarf von Platten aus anderen Ländern sinkt. Der neue Standort ist mit "Null Deponieabfall" Teil der Road to Sustainability 2030-Ambitionen von Etex.

Etex ist der erste Hersteller in UK, dessen Recyclinganteil in neuen Produkten (durch SCS-Zertifizierung) zertifiziert wurde, wobei der Recyclinganteil in britischen Produkten bei neuen Gipskartonplatten zwischen 23 % und 45 % liegt.

Bernard Delvaux, CEO von Etex: "Etex ist ein Pionier im Bausektor im Vereinigten Königreich und weltweit. In Europa nehmen wir mit unserem Portfolio an Produkten und Lösungen wichtige Marktpositionen ein: Gipskartonplatten, Faserzement, Dämmung, Brandschutz und Modulbau.

Im Mittelpunkt unseres Geschäfts stehen unsere Partnerschaften mit Kunden. Durch unser sich ergänzendes Markenportfolio sind wir in der Lage, unsere Kundenbeziehungen über die reine Lieferantenrolle hinaus zu einer echten Zusammenarbeit zu entwickeln. Dies ist unserem lösungsorientierten Ansatz zu verdanken, der sich mehr und mehr darauf konzentriert, unseren Kunden Komplettlösungen und technisches Know-how zu liefern, anstatt nur einzelne Produkte zu liefern."

John Sinfield, Country Manager für Großbritannien und Irland: "Die neue Werkserweiterung in Bristol ist ein Beweis für die starke Präsenz von Etex in Europa und das Engagement des Unternehmens, kontinuierlich in Innovationen zu investieren. Diese Investition wird unseren Kunden im Vereinigten Königreich zusätzliches Vertrauen geben, dass wir für eine Markterholung bereit sind und in der Lage sind, auf einen Anstieg der Nachfrage zu reagieren, im Einklang mit den umfassenderen staatlichen Maßnahmen. Als Pionier im Leichtbau streben wir danach, bessere Produkte und Bauweisen zu liefern, die letztlich Bauzeit und -prozesse einfacher, kostengünstiger und nachhaltiger machen."

Etex betreibt mehr als 160 Standorte in 45 Ländern und beschäftigt weltweit 13.500 Mitarbeiter.

Fotos und Videos: https://tinyurl.com/295bhalj

