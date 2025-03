EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Ankauf/Expansion

Hamburg, 17. März 2025 - Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG hat von ABO Energy ein Windpark-Projekt mit einer Erzeugungskapazität von 12 Megawatt (MW) erworben. Der Windpark mit zwei Windenergieanlagen entsteht in Bad Arolsen-Landau, ca. 30 Kilometer westlich von Kassel. Der von ABO Energy durchgeführte Bau hat bereits begonnen, so dass der Windpark voraussichtlich im Oktober 2025 ans Netz gehen kann.



"Bad Arolsen-Landau ist bereits das fünfte Windpark-Projekt, das wir seit 2023 mit ABO Energy in unserem Heimatmarkt umsetzen. Wir wachsen kontinuierlich und kommen mit dieser Akquisition dem Ziel unserer Beschleunigten Wachstumsstrategie bis 2027 einen weiteren Schritt näher. Wir wollen dann 7 Gigawatt Erzeugungskapazität in Europa am Netz zu haben", so Mario Schirru, CIO/COO der Encavis AG.



"Wir freuen uns, die gute Partnerschaft mit Encavis mit unserem Windpark Bad Arolsen-Landau fortzusetzen und hoffen, dass wir noch viele weitere Projekte gemeinsam ans Netz bringen. Rund ein Viertel unserer knapp 500 in Deutschland errichteten Windkraftanlagen stehen in Hessen, davon wiederum ein Viertel im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Wir sind der Region also schon lange verbunden", so ABO Energy-Geschäftsführer Dr. Thomas Treiling.



Zum Einsatz werden zwei Vestas Windturbinen des Typs V162/6.0 kommen, mit einer Nabenhöhe von 169 Metern. Die zwei Windenergieanlagen haben jeweils eine Erzeugungskapazität von 6 MW. Der Windpark wird nach Fertigstellung im Durchschnitt pro Jahr knapp 30 Gigawattstunden (GWh) an grünem Strom produzieren. Die Stromabnahme ist über einen EEG-Einspeisetarif mit einer Laufzeit von 20 Jahren vereinbart. Die Wartung für diesen Zeitraum übernimmt Vestas.



Über ENCAVIS

Die Encavis AG zählt zu den führenden konzernunabhängigen Stromerzeugern aus Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen betreibt Onshore-Wind- und Freiflächen-Solarparks in zwölf europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und die Niederlande. Mit einer installierten Gesamtleistung von über 3,8 GW trägt Encavis maßgeblich zur nachhaltigen Energieversorgung bei.



Zum Encavis-Konzern gehören zudem die Encavis Asset Management AG, die institutionellen Investoren Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbare-Energien-Anlagen bietet, sowie die Stern Energy S.p.A., ein europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen rund um Photovoltaik-Anlagen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com .



Medienkontakt

ENCAVIS AG

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com





Über ABO Energy

ABO Energy entwickelt und errichtet erfolgreich Wind- und Solarparks sowie Speicher- und Wasserstoffprojekte. Das 1996 gegründete Unternehmen aus Wiesbaden hat bislang Anlagen mit gut 5,5 Gigawatt Leistung umgesetzt und rund 2,5 Gigawatt davon errichtet. Das jährliche Investitionsvolumen beträgt 500 Millionen Euro. Mehr als 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 16 Ländern arbeiten mit Elan an der Planung, Finanzierung, Errichtung, Betriebsführung und am Service von Anlagen für eine zukunftsfähige Energieversorgung.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.aboenergy.de



Kontakt

ABO Energy

Lena Fritsche

Stv. Abteilungsleiterin Kommunikation

Tel.: +49 (0)611 267 65-617

E-Mail: presse@aboenergy.com



