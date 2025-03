Düsseldorf (ots) -Nachhaltige Wahl: Wie Verbraucher mit Grünwelt die Energiewende unterstützenWoher stammt eigentlich der Strom, der täglich aus der Steckdose kommt? Oft wird angenommen, dass der Energiemix eine feste Größe ist - dabei kann er durch bewusste Entscheidungen der Verbraucher direkt beeinflusst werden.Der Strommix in Deutschland setzt sich aus verschiedenen Energiequellen zusammen - darunter erneuerbare Energien, fossile Brennstoffe und Kernkraft. Doch wie stark der Anteil an Ökostrom ist, hängt auch von der Wahl der Verbraucher ab, erklärt Grünwelt.Was steckt hinter dem Strommix?2024 lag der Anteil von Wind, Sonne, Wasser und Biomasse im bundesweiten Strommix bei etwa 56 Prozent - und der Wert steigt weiter an (https://www.presseportal.de/pm/169782/5874430). Je höher die Nachfrage nach sauberer Energie ist, desto mehr Grünstrom wird ins Netz eingespeist. Verbraucher, die sich bewusst für Anbieter wie Grünwelt Energie (https://www.gruenwelt.de/) entscheiden, reduzieren langfristig den Anteil fossilen Stroms.Mit der Wahl eines Ökostrom-Tarifs beeinflussen Kunden somit indirekt die Energiepolitik und die Innovationskraft im Bereich der erneuerbaren Energien. Wenn mehr Haushalte und Unternehmen Ökostrom nachfragen, bekommen Anbieter immer mehr Anreize, ihre Kapazitäten auszubauen und noch effizientere Technologien zu entwickeln, um den Marktbedarf zu decken. Langfristig führt diese Entwicklung zu einer stärkeren Marktdurchdringung von umweltfreundlichen Energiequellen.Grünwelt Energie: "Verbraucher treiben die Energiewende voran""Je mehr Menschen auf nachhaltige Anbieter umsteigen, desto schneller können fossile Energien aus dem Strommix verdrängt werden. Ökostrom kann preislich mit herkömmlichem Strom mithalten (https://www.presseportal.de/pm/169782/5974956)", heißt es seitens Grünwelt. Der Anbieter aus Kaarst setzt dabei auf 100 % TÜV-zertifizierten Ökostrom (https://www.presseportal.de/pm/169782/5697922) und sorgt dafür, dass Kunden mit jeder verbrauchten Kilowattstunde ein Zeichen für den Klimaschutz setzen.Die Entscheidung für einen nachhaltigen Stromanbieter ist also mehr als nur ein Wechsel (https://www.presseportal.de/pm/169782/5585456) des Tarifs - sie ist ein entscheidender Hebel, um die Energiewende aktiv mitzugestalten.Über GrünweltGrünwelt Energie (https://www.gruenwelt.de/) ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.Pressekontakt:Grünwelt Wärmestrom GmbHGirmes-Kreuz-Str. 5541564 KaarstDeutschlandhttps://www.gruenwelt.deEmail: info@gruenwelt.netOriginal-Content von: Grünwelt Energie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169782/5991933