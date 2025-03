Hamburg (ots) -Riesiges Interesse für den letzten Kieler "Tatort" mit Axel Milberg als Klaus Borowski: Der Marktanteil für den Krimi am Sonntag, 16. März, im Ersten lag bei 31,4 Prozent - so hoch war er noch nie in der 22-jährigen "Tatort"-Geschichte mit dem Kommissar. Im Schnitt verfolgten 8,806 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Film. Neben Axel Milberg spielten im "Tatort: Borowski und das Haupt der Medusa" u. a. Almila Bagriacik als Borowskis Kollegin Mila Sahin, Thomas Kügel, August Diehl, Anja Antonowicz, Maren Eggert und Corinna Kirchhoff. Das Buch schrieb Sascha Arango, Regie führte Lars Kraume. Produzent*innen waren Kerstin Ramcke, Sabine Timmermann und Alfred Holighaus (Nordfilm GmbH), die Redaktion lag bei Christian Granderath und Sabine Holtgreve. Erst am vergangenen Freitag war Film mit dem Deutschen FernsehKrimi-Preis 2025 geehrt worden.NDR Programmdirektor Frank Beckmann: "Was für ein Abschluss! Der Rekord für den letzten Borowski-'Tatort' zeigt, wie sehr die Zuschauerinnen und Zuschauer diesen besonderen Abschied gefeiert haben. Borowski hat seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten, und das Ende - humorvoll und mit Herz - ist dieser liebenswerten Figur absolut gerecht geworden.Ein riesiges Dankeschön geht an Axel Milberg, der über 22 Jahre lang diesen einzigartigen Kommissar verkörpert hat. Sein ruhiges, lakonisches Wesen und seine genialen Momente haben ihn zu einem Symbol für Eigensinn und Verlässlichkeit gemacht, auch in stürmischen Zeiten.Im Namen des NDR danke ich Axel Milberg herzlich für diese 44 wunderbaren Filme, die unser Publikum begeistert und berührt haben. Axel, wir werden Dich - und Deinen Borowski - sehr vermissen. Gleichzeitig freuen uns auf das neue Ermittlerinnenteam in Kiel und sind gespannt auf Almila Bagriacik und Karoline Schuch."Zukünftig wird im Kieler NDR "Tatort" Hauptkommissarin Mila Sahin (Almila Bagriacik) zusammen mit Polizei-Psychologin Elli Krieger (Karoline Schuch) ermitteln. Der erste Fall mit den beiden, die Doppelfolge "Unter Freunden / Unter Feinden", ist bereits abgedreht und läuft voraussichtlich 2026 an zwei Sonntagen hintereinander im Ersten und in der ARD Mediathek.Der "Tatort: Borowski und das Haupt der Medusa" ist weiterhin in der ARD Mediathek zu sehen: https://ots.de/I7qjL3Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/5991946