STEYR MOTORS

Die Aktien von Steyer Motors sind am Montag auf einen Rekord von 130 Euro geklettert. Plus 43 Prozent im Vergleich zum Freitag. Als Spezialist für Antrieb und Energieerzeugung - unter anderem für Waffensysteme - gehört man in die Phalanx der zuletzt enorm gefragten Rüstungswerte. Ist der Kursanstieg gerechtfertigt oder völlig überzogen?Am Freitagmorgen meldete Steyr einen Rahmenvertrag mit einem Kunden in Brasilien. Am Mittwoch hatte das Unternehmen einen Dividendenvorschlag von 0,55 Euro angekündigt.Seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...