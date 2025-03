Ab 2026 wollen die Marken Volkswagen und Jetta von FAW-Volkswagen elf neue, auf den chinesischen Markt zugeschnittene Modelle in mehreren Marktsegmenten anbieten, darunter sechs reine Elektromodelle, zwei PHEV-Modelle und zwei EREV-Modelle. Diese Modellankündigung hat das Joint Venture von Volkswagen und First Automotive Works in Wolfsburg getätigt, als Vertreter der beiden Unternehmen Verträge zur Verlängerung ihrer strategischen Kooperation unterzeichnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...