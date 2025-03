Düsseldorf/Mülsen (ots) -Postcode-Premiere in Sachsen: Zum ersten Mal in der Geschichte der großen Soziallotterie ging ein Monatsgewinn in den Freistaat. 160 Gewinner*innen aus Mülsen mit 212 Losen freuten sich über den zweiten März-Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie, der im Rahmen einer Sonderverlosung zusätzlich ausgeschüttet wurde. Besonderen Grund zur Freude hatte dabei eine Gewinnerin, die dank ihres Postcodes 08132 GL über unglaubliche 700.000 Euro jubeln durfte. Und auch der gute Zweck gewinnt immer mit, denn dank aller Teilnehmer*innen in Sachsen konnte die Deutsche Postcode Lotterie in dem Bundesland bereits 262 soziale und grüne Projekte von gemeinnützigen Organisationen mit mehr als 10,5 Millionen Euro fördern. Darunter auch das SOS-Kinderdorf Sachsen in Zwickau, dessen Einrichtungsleiterin Susann Pohle vor Ort spannende Einblicke in die wertvolle Arbeit der Einrichtung gewährte."Das glaube ich nicht! Das glaube ich einfach nicht!" Kristin* ringt nach Worten. Soeben hat Lotterie-Glücksbotin Julia Krüger der Mülsenerin einen Scheck in Höhe von 700.000 Euro überreicht. Doch beinahe hätte sie diese unglaubliche Chance vertan. "Ich wollte das Los doch schon kündigen!", sagt sie fassungslos. Jetzt aber hält sie den Scheck in den Händen - und begreift erst allmählich ihr unfassbares Glück. Auch ihr Mann Norman* ist sprachlos. Ungläubig schaut er erst auf den Scheck, dann auf seine Frau. Dann steigen ihnen beiden vor Freude die Tränen in die Augen. Lange bleibt die Überraschung nicht unbemerkt. Kaum hat sich die erste Aufregung gelegt, strömen die Nachbarinnen und Nachbarn herbei, um zu gratulieren. Sie lachen, umarmen sich und feiern gemeinsam - voller Freude über Kristins unglaubliches Glück.700.000 Euro für 95 Postleitzahl-Gewinner*innenNeben Kristin jubelten am Samstag noch 159 weitere Glückspilze, deren Postcode zwar nicht gezogen wurde, die aber mit ihren Losen in der dazugehörigen Postleitzahl 08132 teilnehmen. Sie teilen sich mit ihren insgesamt 211 Losen ebenfalls 700.000 Euro, was 3.317 Euro pro Los entspricht. Da einige unter ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder gar drei besitzen, gewinnen sie auch die doppelte bzw. dreifache Summe. 26 Gewinner*innen dürfen sich somit über 6.634 Euro freuen, 13 über 9.951 Euro.Postcode-Party in MülsenUm den Monatsgewinn gebührend zu feiern, trafen sich alle Gewinner*innen am Samstagmittag zur großen Scheck-Überraschung an der Festscheune Thurm in Mülsen. Zusammen mit ihren Nachbar*innen, Angehörigen und Freunden feierten sie den Lotterie-Monatsgewinn. Auch Bürgermeister Michael Franke ließ es sich nicht nehmen, den zahlreichen Glückspilzen vor Ort zu gratulieren.Ein weiterer Gast des Gewinnerfests war Susann Pohle, Einrichtungsleiterin des SOS-Kinderdorfs in Zwickau, das dank der Teilnehmenden der Deutsche Postcode Lotterie bereits gefördert wurde. Sie gab den Anwesenden vor Ort spannende Einblicke in die wertvolle Arbeit der Einrichtung.Was ist ein Monatsgewinn?Einmal im Monat verlost die Deutsche Postcode Lotterie den Monatsgewinn in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Euro. Dabei wird ein Postcode gezogen. Ein Postcode besteht aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft, zum Beispiel: 40477 AB. Somit gibt es mehrere Postcodes in einer Postleitzahl. Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose im gezogenen Postcode zusammen 700.000 Euro. Noch einmal 700.000 Euro teilen sich alle Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl. In Mülsen handelt es sich um einen zusätzlichen Monatsgewinn, der im Rahmen einer Sonderverlosung ausgeschüttet wird.Sachsen zum ersten Mal im Postcode-Monatsgewinn-GlückDie Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Sachsen durften sich erstmals über einen Monatsgewinn freuen. Die Straßenpreise wiederum, mit denen die Lotterie jede Woche mindestens eine*n Teilnehmer*in überrascht, sorgten bereits für zahlreiche jubelnde Glückspilze im Freistaat - zuletzt im November vergangenen Jahres in Zwickau. Jetzt bringt die Soziallotterie endlich auch den Monatsgewinn nach Sachsen."Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Nicht nur die Gewinner*innen durften sich freuen, auch der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer. Denn die Losbesitzer*innen gewinnen nicht nur zusammen, sie helfen auch zusammen. Allein in dem Bundesland konnte die Deutsche Postcode Lotterie in dem Bundesland bereits 198 soziale und grüne Projekte von gemeinnützigen Organisationen mit rund zehn Millionen Euro fördern. So haben die Gewinner*innen und alle weiteren Teilnehmenden aus ganz Sachsen auch den SOS-Kinderdorf e.V. unterstützt. Das SOS-Kinderdorf Sachsen war das erste SOS-Kinderdorf, das in den neuen Bundesländern gegründet wurde. Seitdem hat es sich zu einem modernen Hilfeverbund mit zahlreichen Angeboten für Kinder, Jugendliche, Eltern und Senioren in und um Zwickau weiterentwickelt.*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits rund6.500 soziale und grüne Projekte mit mehr als 325 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Nachbarschaft. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Postcode Lotterien international: Zusammen starkDie Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 14,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke bereitgestellt. Damit gehören sie zu den größten privaten Fördermittelgebern der Welt.Postcode-Botschafter*innen des GlücksDer erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, darunter George Clooney, Emma Thompson, Muhammad Yunus, Rafael Nadal, Nadia Murad, Katarina Witt, Toni Kroos, Kai Pflaume, Michael Patrick Kelly und Peter Maffay.Pressekontakt:Deutsche Postcode LotteriePresse und KommunikationMartin-Luther-Platz 2840212 DüsseldorfE-Mail: presse@postcode-lotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41583/5991994