© Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

Hedgefonds gelten oft als die widerstandsfähigsten Investoren der Wall Street. Doch in der vergangenen Woche gerieten auch sie ins Wanken. Wie das Wall Street Journal am Freitag berichtete, erleben Hedgefonds durch den dramatischen Einbruch an den Aktienmärkten erhebliche Verluste. Statt ihre Fähigkeit zur Navigation durch volatile Märkte unter Beweis zu stellen, trugen einige der größten Hedgefonds selbst zur Unruhe bei - sie verstärkten die Abwärtsbewegung, als sie hektisch aus ihren Positionen ausstiegen. Am Montag stürzte der S&P 500 um 2,7 Prozent ab, während der Nasdaq um 4 Prozent einbrach - das markierte den heftigsten zweitägigen Ausverkauf unter Hedgefonds seit vier Jahren. Der …